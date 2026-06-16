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16 июня 2026, 07:19

17 июня в Харькове объявлено Днем траура по погибшим спасателям

16 июня 2026, 07:19
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Иллюстративное фото: из открытых источников
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В Харькове 17 июня объявлен Днем траура по спасателям, погибшим в результате российского ракетного удара

Об этом сообщили в Харьковском городском совете, передает RegioNews.

В этот день в городе пройдут скорбные мероприятия и церемонии прощания с погибшими.

В знак чествования памяти павших на зданиях органов местного самоуправления, коммунальных предприятий, учреждений и организаций будут приспущены государственные флаги.

Кроме того, в городе будет ограничено проведение развлекательных мероприятий и громкое звучание музыки.

Городские власти призвали жителей приобщиться к памяти погибших спасателей и выразить поддержку их семьям.

Напомним, ночью 15 июня в Харькове в результате повторного российского удара по гражданскому предприятию погибли четверо спасателей ГСЧС, еще девять получили ранения. Погибшие – бойцы 6-й государственной пожарно-спасательной части города.

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Харьков спасатели ГСЧС погибшие война российская армия День траура
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