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16 червня 2026, 07:19

17 червня у Харкові оголошено Днем жалоби за загиблими рятувальниками

16 червня 2026, 07:19
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Ілюстративне фото: з відкритих джерел
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У Харкові 17 червня оголошено Днем жалоби за рятувальниками, які загинули внаслідок російського ракетного удару

Про це повідомили у Харківській міській раді, передає RegioNews.

У цей день у місті відбудуться скорботні заходи та церемонії прощання із загиблими.

На знак вшанування пам'яті полеглих на будівлях органів місцевого самоврядування, комунальних підприємств, установ та організацій будуть приспущені державні прапори.

Крім того, в місті буде обмежено проведення розважальних заходів і гучне звучання музики.

Міська влада закликала жителів долучитися до вшанування пам’яті загиблих рятувальників та висловити підтримку їхнім родинам.

Нагадаємо, вночі 15 червня в Харкові внаслідок повторного російського удару по цивільному підприємству загинули четверо рятувальників ДСНС, ще дев'ятеро отримали поранення. Загиблі – бійці 6-ї державної пожежно-рятувальної частини міста.

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