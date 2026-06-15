В Харькове в результате вражеского удара по зоопарку погибли животные
В Харькове в результате российской атаки беспилотниками 15 июня погибли несколько животных в зоопарке
Об этом сообщает ГСЧС, передает RegioNews .
Один из беспилотников попал на территорию зоопарка, из-за чего произошел пожар в вольере. Огонь оперативно ликвидировали подразделения ГСЧС.
После обстрела спасатели и психологи ГСЧС вместе с работниками Национальной полиции и сотрудниками зоопарка провели эвакуацию животных из здания вивария.
Часть жителей зоопарка удалось спасти и перевести в безопасное место.
Информацию о гибели нескольких животных подтвердили спасатели.
В настоящее время продолжается ликвидация последствий российской атаки и оценка нанесенного ущерба.
Напомним, что вечером оккупанты нанесли два удара дронами по Шевченковскому и Холодногорскому районам города.