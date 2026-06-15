В Харькове в результате вражеского удара по зоопарку погибли животные

Фото: ГСЧС

В Харькове в результате российской атаки беспилотниками 15 июня погибли несколько животных в зоопарке

Об этом сообщает ГСЧС, передает RegioNews .

Один из беспилотников попал на территорию зоопарка, из-за чего произошел пожар в вольере. Огонь оперативно ликвидировали подразделения ГСЧС.

После обстрела спасатели и психологи ГСЧС вместе с работниками Национальной полиции и сотрудниками зоопарка провели эвакуацию животных из здания вивария.

Часть жителей зоопарка удалось спасти и перевести в безопасное место.

Информацию о гибели нескольких животных подтвердили спасатели.

В настоящее время продолжается ликвидация последствий российской атаки и оценка нанесенного ущерба.

Напомним, что вечером оккупанты нанесли два удара дронами по Шевченковскому и Холодногорскому районам города.