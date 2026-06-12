Российский дрон атаковал Запорожье: пострадала женщина, поврежден логистический терминал
В Запорожье в результате атаки российского беспилотника 12 июня пострадала женщина
Об этом сообщили в ГСЧС, передает RegioNews .
По предварительным данным, российский БПЛА попал по гражданской инфраструктуре города. В результате удара повреждено здание терминала логистического оператора.
Также по другому адресу возник пожар на территории частного домовладения.
На местах попаданий работали подразделения ГСЧС. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание.
Информация о количестве пострадавших и масштабах разрушений уточняется.
Напомним, что с самого утра 12 июня российские войска продолжают атаковать Херсон . Около 4:00 оккупанты сбросили взрывчатку с беспилотника на территорию одного из рынков в Корабельном районе города.
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