Российский дрон атаковал Запорожье: пострадала женщина, поврежден логистический терминал

Фото: ГСЧС

В Запорожье в результате атаки российского беспилотника 12 июня пострадала женщина

Об этом сообщили в ГСЧС, передает RegioNews .

По предварительным данным, российский БПЛА попал по гражданской инфраструктуре города. В результате удара повреждено здание терминала логистического оператора.

Также по другому адресу возник пожар на территории частного домовладения.

На местах попаданий работали подразделения ГСЧС. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание.

Информация о количестве пострадавших и масштабах разрушений уточняется.

Напомним, что с самого утра 12 июня российские войска продолжают атаковать Херсон . Около 4:00 оккупанты сбросили взрывчатку с беспилотника на территорию одного из рынков в Корабельном районе города.