В Днепре мужчина готовил теракт, чтобы заработать деньги

Фото из открытых источников

Шевченковский районный суд города Днепра признал гражданина виновным в приготовлении теракта. Он признался, что готовил теракт, чтобы заработать

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

В августе 2025-го мужчина в Telegram мужчина получил задачу совершить самодельное устройство взрывного действия и оставить его в так называемом тайнике. Он забрал из тайника все необходимое, докупил некоторые компоненты. Позже на съемной квартире он начал производить взрывчатое вещество, но его действия прервали правоохранители.

На суде мужчина признал вину. Он отметил, что незнакомец в Telegram предложил ему за вознаграждение в 3 тысячи долларов США совершить террористический акт с использованием самодельного устройства. По словам мужчины, он согласился из-за сложной финансовой ситуации.

При этом ранее в СБУ обратился другой мужчина, которому россияне предлагали подобное сотрудничество. Однако под контролем правоохранителей этот мужчина изготовил имитационное средство подрыва, заменив взрывчатое вещество на пищевую соду, и положил в спортивную сумку, которую из тайника забрал обвиняемый.

Суд назначил наказание в виде 6 лет лишения свободы с конфискацией всего имущества.

Напомним, что столичные правоохранители задержали вражеского агента, корректировавшего российские удары по Киеву во время массированной атаки 24 мая.