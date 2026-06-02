10:19  02 июня
Исчез после последнего звонка: на Черниговщине продолжаются поиски подростка
08:39  02 июня
В Ужгороде муж ножом ранил бывшую жену: ее госпитализировали
08:22  02 июня
Обокрала могилу погибшего воина: на Хмельнитчине разоблачили 48-летнюю злоумышленницу
UA | RU
UA | RU
02 июня 2026, 14:35

В Днепре мужчина готовил теракт, чтобы заработать деньги

02 июня 2026, 14:35
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Шевченковский районный суд города Днепра признал гражданина виновным в приготовлении теракта. Он признался, что готовил теракт, чтобы заработать

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

В августе 2025-го мужчина в Telegram мужчина получил задачу совершить самодельное устройство взрывного действия и оставить его в так называемом тайнике. Он забрал из тайника все необходимое, докупил некоторые компоненты. Позже на съемной квартире он начал производить взрывчатое вещество, но его действия прервали правоохранители.

На суде мужчина признал вину. Он отметил, что незнакомец в Telegram предложил ему за вознаграждение в 3 тысячи долларов США совершить террористический акт с использованием самодельного устройства. По словам мужчины, он согласился из-за сложной финансовой ситуации.

При этом ранее в СБУ обратился другой мужчина, которому россияне предлагали подобное сотрудничество. Однако под контролем правоохранителей этот мужчина изготовил имитационное средство подрыва, заменив взрывчатое вещество на пищевую соду, и положил в спортивную сумку, которую из тайника забрал обвиняемый.

Суд назначил наказание в виде 6 лет лишения свободы с конфискацией всего имущества.

Напомним, что столичные правоохранители задержали вражеского агента, корректировавшего российские удары по Киеву во время массированной атаки 24 мая.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
теракт Днепр
01 июня 2026
Оружие, нищета, боевой опыт: почему тема преступности станет актуальной для Украины
О послевоенном росте преступности сегодня говорят как гражданские, так и военные. Огромное количество граждан имеет боевой опыт. При этом источник и механизм выделения международных средств для восста...
29 мая 2026
Коррупция в мэрии: что стоит за франковским "строительным чудом"
В Ивано-Франковске, переживающем настоящий строительный бум, раскрыта масштабная коррупционная схема с участием застройщиков и городского совета
25 мая 2026
Работают женщины и пенсионеры: как в регионах переживают усиление мобилизации
В Украине пересматриваются подходы к требованиям мобилизации. В Раде депутаты зарегистрировали законопроект предлагающий взимать оплату с забронированных. В Минздраве собираются снять бронь с части ме...
22 мая 2026
Дело о "порноофисах": когда государство легализирует порноиндустрию
История с "порноофисами" потенциально значительно серьезнее банальных коррупционных схем
В Черкасской области мужчина повредил могилы на местном кладбище
02 июня 2026, 15:55
Искал "слабые места" ПВО: в Днепре задержали корректировщика атак
02 июня 2026, 15:43
Удар по Киеву: количество погибших возросло, спасатели продолжают разбирать завалы
02 июня 2026, 15:20
Россияне снова атаковали Днепр: попадание в многоэтажку, пострадал ребенок
02 июня 2026, 15:15
Как восстановить документы на недвижимость, утраченные во время войны
02 июня 2026, 15:00
В Шостке разоблачили местного жителя, по просьбе которого россияне сбросили бомбу
02 июня 2026, 13:55
Квартиры, авто и стоматбизнес: что журналисты нашли у семьи в.и.о. руководителя БЭБ Киева
02 июня 2026, 13:42
Кассетные боеприпасы по Днепру: Россия бьет намеренно – Филатов
02 июня 2026, 13:23
Почти 170 млн грн убытков: в Николаевской области разоблачили схему в "Энергоатоме"
02 июня 2026, 12:57
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Оружие, нищета, боевой опыт: почему тема преступности станет актуальной для Украины
Коррупция в мэрии: что стоит за франковским "строительным чудом"
Все публикации »
Сергей Фурса
Марина Данилюк-Ярмолаева
Игорь Луценко
Все блоги »