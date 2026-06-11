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11 червня 2026, 11:21

12 кг вибухівки і план терактів у центрі Харкова: СБУ зірвала план ФСБ

11 червня 2026, 11:21
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Фото: СБУ
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Контррозвідка СБУ запобігла спробі здійснення серії терактів у Харкові. У місті затримано агента ФСБ, який готував підриви в прифронтовому обласному центрі

Про це повідомила пресслужба СБУ, передає RegioNews.

За даними слідства, фігурант отримав інструкції від російських кураторів щодо виготовлення двох саморобних вибухових пристроїв. Основою для них мали стати близько 12 кг вибухової речовини, яку він повинен був виготовити самостійно та обладнати мобільними телефонами для дистанційного підриву.

Готові вибухові пристрої зловмисник планував закласти в центральній частині Харкова, після чого мав доповісти про це куратору з ФСБ. Вибухи планували здійснити у години пік, коли на вулицях перебуває найбільша кількість людей.

СБУ завчасно викрила план і затримала агента в орендованій квартирі під час контакту з російським куратором, який інструктував його щодо виготовлення вибухівки.

Виконавцем завдання був завербований безробітний мешканець Кіровоградщини, який шукав "легкі заробітки" у Telegram-каналах. Після вербування його направили до Харкова, де він орендував житло та придбав необхідні компоненти.

Під час обшуків у нього вилучили понад 12 кг вибухових речовин, складові для виготовлення вибухових пристроїв і мобільні телефони, які він використовував для конспірації.

Затриманому повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 КК України –підготовка терористичного акту, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Після проведення експертиз можливе додаткове кваліфікування його дій за статтями про незаконне поводження з вибуховими речовинами.

Підозрюваний перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, в Дніпрі чоловік готував теракт, щоб заробити грошей. На суді він визнав провину. Чоловік зазначив, що незнайомець у Telegram запропонував йому за винагороду в 3 тисячі доларів США вчинити терористичний акт із використанням саморобного пристрою.

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Харків СБУ ФСБ РФ співпраця з ворогом війна чоловік підозрюваний вибухівка
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