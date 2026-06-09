В Харькове мужчина убил любимую: ее тело обнаружили гости

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37-летний мужчина во время застолья избил сожительницу. От полученных травм она скончалась

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, передает RegioNews.

Это произошло в марте прошлого года в доме на улице Севастопольской в Харькове. Мужчина вместе с сожительницей устроил застолье с аолкоголем. Между ними произошла ссора. Во время конфликта он нанес женщине многочисленные удары по голове, а затем ушел из дома. От полученных травм женщина скончалась.

Тело 46-летней погибшей обнаружили гости. Мужчину впоследствии задержали.

"Приговор мужчина ожидал под стражей. В суде обвиняемый вину признал в полном объеме и искренне раскаялся. Суд назначил ему наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в уголовно-исполнительном учреждении закрытого типа", - рассказали в прокуратуре.

Напомним, в Полтавской области правоохранители устанавливают обстоятельства смерти жителя Лубенского района, тело которого нашли в местном водоеме. Погибшим оказался 53-летний мужчина.