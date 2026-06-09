У Харкові чоловік вбив кохану: її тіло знайшли гості
37-річний чоловік під час застілля побив спімешканку. Від отриманих травм вона померла
Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура, передає RegioNews.
Це сталось в березні минулого року в будинку по вулиці Севастопольській у Харкові. Чоловік разом із співмешканкою влаштував застілля з аолкоголем. Між ними сталась сварка. Під час конфлікту він завдав жінці численних ударів по голові, а потім пішов з будинку. Від отриманих травм жінка померла.
Тіло 46-річної загиблої знайшли гості. Чоловіка згодом затримали.
"На вирок чоловік очікував під вартою. У суді обвинувачений вину визнав у повному обсязі та щиро розкаявся. Суд призначив йому покарання у виді 7 років позбавлення волі з відбуттям покарання у кримінально-виконавчій установі закритого типу", - розповіли в прокуратурі.
Нагадаємо, на Полтавщині правоохоронці встановлюють обставини смерті мешканця Лубенського району, тіло якого знайшли у місцевій водоймі. Загиблим виявився 53-річний чоловік.