У Харкові чоловік вбив кохану: її тіло знайшли гості

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37-річний чоловік під час застілля побив спімешканку. Від отриманих травм вона померла

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура, передає RegioNews.

Це сталось в березні минулого року в будинку по вулиці Севастопольській у Харкові. Чоловік разом із співмешканкою влаштував застілля з аолкоголем. Між ними сталась сварка. Під час конфлікту він завдав жінці численних ударів по голові, а потім пішов з будинку. Від отриманих травм жінка померла.

Тіло 46-річної загиблої знайшли гості. Чоловіка згодом затримали.

"На вирок чоловік очікував під вартою. У суді обвинувачений вину визнав у повному обсязі та щиро розкаявся. Суд призначив йому покарання у виді 7 років позбавлення волі з відбуттям покарання у кримінально-виконавчій установі закритого типу", - розповіли в прокуратурі.

Нагадаємо, на Полтавщині правоохоронці встановлюють обставини смерті мешканця Лубенського району, тіло якого знайшли у місцевій водоймі. Загиблим виявився 53-річний чоловік.