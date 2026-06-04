Удар "Торнадо-С" по Чугуєву: постраждали дитина і ще троє людей

Фото: Прокуратура України

Увечері 3 червня близько 20:00 російські війська завдали удару по місту Чугуїв Харківської області

Про це повідомила Харківська обласна прокуратура, передає RegioNews.

Зазначається, що поранення отримала 14-річна дівчина. Ще двоє місцевих мешканців зазнали гострої реакції на стрес. Акубаротравму також отримала співробітниця поліції.

За даними слідства, удар було завдано із застосуванням реактивної системи залпового вогню "Торнадо-С".

Унаслідок обстрілу пошкоджено будівлю дитячого садка та житлові будинки.

За процесуального керівництва Чугуївської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, в ніч на 4 червня РФ атакувала Україну балістичною ракетою Іскандер-М та 293 ударними БпЛА. Зафіксовано влучання балістичної ракети та 24 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння уламків збитих цілей на 12 локаціях.