08:21  04 червня
Зник після останнього дзвоника: на Чернігівщині знайшли тіло 17-річного хлопця
08:37  04 червня
На Сумщині п'яний військовий на смерть збив 17-річного мотоцикліста
00:35  04 червня
У родині відомої української співачки горе: загинув брат
UA | RU
UA | RU
04 червня 2026, 10:16

Удар "Торнадо-С" по Чугуєву: постраждали дитина і ще троє людей

04 червня 2026, 10:16
Читайте также на русском языке
Фото: Прокуратура України
Читайте также
на русском языке

Увечері 3 червня близько 20:00 російські війська завдали удару по місту Чугуїв Харківської області

Про це повідомила Харківська обласна прокуратура, передає RegioNews.

Зазначається, що поранення отримала 14-річна дівчина. Ще двоє місцевих мешканців зазнали гострої реакції на стрес. Акубаротравму також отримала співробітниця поліції.

За даними слідства, удар було завдано із застосуванням реактивної системи залпового вогню "Торнадо-С".

Унаслідок обстрілу пошкоджено будівлю дитячого садка та житлові будинки.

За процесуального керівництва Чугуївської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, в ніч на 4 червня РФ атакувала Україну балістичною ракетою Іскандер-М та 293 ударними БпЛА. Зафіксовано влучання балістичної ракети та 24 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння уламків збитих цілей на 12 локаціях.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Харківська область Чугуїв війна атака російська армія підліток постраждалі
Наслідки обстрілів Чернігівщини: під ударом залізниця, ферми та будинки
04 червня 2026, 09:41
Харків під ударом: влучання в багатоповерхівку, спалахнула пожежа
04 червня 2026, 09:37
Атака дронів на Полтавщину: ППО збила більшість, пошкоджено 7 авто
04 червня 2026, 09:24
Всі новини »
01 червня 2026
Зброя, бідність, бойовий досвід: чому тема злочинності стане актуальною для України
Про повоєнне зростання злочинності сьогодні говорять як цивільні, так і військові. Величезна кількість громадян має бойовий досвід. При цьому джерело та механізм виділення міжнародних коштів для відно...
29 травня 2026
Корупція в мерії: що стоїть за франківським "будівельним дивом"
У Івано-Франківську, який переживав справжній будівельний бум, викрили масштабну корупційну схему, пов'язану із забудовниками та міською радою
25 травня 2026
Працюють жінки та пенсіонери: як у регіонах переживають посилення мобілізації
В Україні переглядаються підходи до вимог мобілізації. У Раді депутати зареєстрували законопроект який пропонує стягувати оплату із заброньованих. У МОЗ збираються зняти бронь з частини медиків для по...
22 травня 2026
Справа про "порноофіси": коли держава легалізує порноіндустрію
Історія з "порноофісами" потенційно є значно серйознішою за банальні корупційні схеми
Зіткнення легковиків на Черкащині: один пасажир загинув, троє жінок у лікарні
04 червня 2026, 09:56
Наслідки обстрілів Чернігівщини: під ударом залізниця, ферми та будинки
04 червня 2026, 09:41
Харків під ударом: влучання в багатоповерхівку, спалахнула пожежа
04 червня 2026, 09:37
Атака дронів на Полтавщину: ППО збила більшість, пошкоджено 7 авто
04 червня 2026, 09:24
Загибель 14-річної дівчинки у Кривому Розі: водієві повідомили про підозру
04 червня 2026, 09:08
На Чернігівщині знешкодили 90-кілограмову бойову частину ворожого дрона
04 червня 2026, 08:49
На Херсонщині через ворожі атаки загинули шестеро людей, ще 26 – поранені
04 червня 2026, 08:40
На Сумщині п'яний військовий на смерть збив 17-річного мотоцикліста
04 червня 2026, 08:37
РФ вночі атакувала Україну "Іскандером" і майже 300 БпЛА: є влучання на 11 локаціях
04 червня 2026, 08:27
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Зброя, бідність, бойовий досвід: чому тема злочинності стане актуальною для України
Корупція в мерії: що стоїть за франківським "будівельним дивом"
Всі публікації »
Павло Казарін
Віктор Ягун
Сергій Фурса
Всі блоги »