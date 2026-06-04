Фото: полиция

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Вчера и сегодня ночью враг массированно атаковал Семеновку Новгород-Северского района – беспилотниками, КАБами и РСЗО. Зафиксированы повреждения частных домов, легковушек, остекление пятиэтажки, возник пожар на пилораме.

В Черниговском районе враг попал в транспортную инфраструктуру, повредив железнодорожные пути.

Также зафиксировано разрушение солнечных панелей вблизи Мены, административного здания в Сновске и частных домов в Ичне.

Кроме этого, под ударами оказались фермерские хозяйства в Городнянской и Понорницкой громадах, где повреждены трактор, грузовик и автомастерская.

Информации о пострадавших нет. Правоохранители документируют последствия атак и собирают доказательства.

Напомним, в ночь на 4 июня РФ атаковала Украину баллистической ракетой "Искандер-М" и 293 ударными БПЛА. Зафиксировано попадание на 11 локациях.