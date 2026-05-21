На Львовщине мужчина жестоко избил палкой собаку соседки
Во Львовской области будут судить мужчину, который жестоко избил собаку. Животное принадлежало его соседке
Об этом сообщает полиция Львовской области, передает RegioNews.
Преступление произошло 15 января. 63-летний мужчина нанес собаке многочисленные удары деревянной палкой. Он бил животное по голове и по спине. К счастью, собака выжила.
Правоохранители завершили расследование и направили дело в суд. Мужчине грозит лишение свободы на срок от пяти до восьми лет.
Напомним, во Львовской области мужчина силой заливал собакам алкоголь и снимал это на видео. Мужчине грозит до трех лет заключения. Собак у владельца изъяли и передали зоозащитникам.
