На Львовщине мужчина жестоко избил палкой собаку соседки

Фото: Национальная полиция

Во Львовской области будут судить мужчину, который жестоко избил собаку. Животное принадлежало его соседке

Об этом сообщает полиция Львовской области, передает RegioNews.

Преступление произошло 15 января. 63-летний мужчина нанес собаке многочисленные удары деревянной палкой. Он бил животное по голове и по спине. К счастью, собака выжила.

Правоохранители завершили расследование и направили дело в суд. Мужчине грозит лишение свободы на срок от пяти до восьми лет.

Напомним, во Львовской области мужчина силой заливал собакам алкоголь и снимал это на видео. Мужчине грозит до трех лет заключения. Собак у владельца изъяли и передали зоозащитникам.