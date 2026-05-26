В Киевской области мужчина ногами бил беспризорную собаку

В Киевской области приступили к проверке по факту жестокого обращения с животным. Мужчина избил беспризорную собаку

Об этом сообщает полиция Киевской области.

Инцидент произошел в городе Славутич. Полицейским сообщили, что там местный житель избил ногами бездомную собаку. Пока животное отправили на лечение.

"Работники Вышгородского районного управления полиции зарегистрировали сведения в Единый учет регистрации заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях и других происшествиях. В настоящее время полицейские устанавливают обстоятельства инцидента и его участников", - сообщили в полиции.

Напомним, во Львовской области мужчина силой заливал собакам алкоголь и снимал это на видео. Мужчине грозит до трех лет заключения. Собак у владельца изъяли и передали зоозащитникам.