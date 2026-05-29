12:14  29 травня
Палаючі вантажівки і трали РФ: ГУР показало ефектні кадри ударів
10:49  29 травня
На Львівщині чоловік жорстоко побив знайомого та знімав це на відео
08:22  29 травня
На Київщині чоловік відкрив вогонь з квартири – подробиці
UA | RU
UA | RU
29 травня 2026, 21:40

На Харківщині блогер вбивав лисиць заради переглядів

29 травня 2026, 21:40
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У Харківській області викрили живодера. Він жорстоко вбивав лисиць, а відео з розправою публікував у соцмережах заради переглядів

Про це повідомляє "Думка", передає RegioNews.

42-річний мешканець Люботина Харківського району заманював диких лисиць у ниткові сітки-пастки. Потім він спеціально приводив до них свого собаку мисливської породи ягдтер’єр. Доки пес завдавав лисицям смертельних травм, чоловік знімав це на відео.

Одного разу він і сам вдарив лисицю по голові рушницею. Коли поранена тварина намагалась втекти, чоловік відкрив по ній вогонь та знову нацькував собаку. Таким чином, на жаль, загинуло щонайменше п'ять тварин.

"Відео жорстокого поводження з тваринами чоловік публікував на власному YouTube-каналі та сторінці у Facebook. Наразі йому повідомили про підозру за статтею про жорстоке поводження з тваринами", - повідомили правоохоронці.

Нагадаємо, що раніше в Амур-Нижньодніпровському районі Дніпра компанія підлітків стріляла по собаках із пневматичного пістолета.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
прокуратура блогер жорстоке поводження з тваринами
На Київщині чоловік ногами бив безпритульну собаку
26 травня 2026, 13:00
На Львівщині чоловік жорстоко побив палицею собаку сусідки
21 травня 2026, 20:55
У Києві підліток зняв на відео "знущання" з кішки
15 травня 2026, 16:55
Всі новини »
29 травня 2026
Корупція в мерії: що стоїть за франківським "будівельним дивом"
У Івано-Франківську, який переживав справжній будівельний бум, викрили масштабну корупційну схему, пов'язану із забудовниками та міською радою
25 травня 2026
Працюють жінки та пенсіонери: як у регіонах переживають посилення мобілізації
В Україні переглядаються підходи до вимог мобілізації. У Раді депутати зареєстрували законопроект який пропонує стягувати оплату із заброньованих. У МОЗ збираються зняти бронь з частини медиків для по...
22 травня 2026
Справа про "порноофіси": коли держава легалізує порноіндустрію
Історія з "порноофісами" потенційно є значно серйознішою за банальні корупційні схеми
12 травня 2026
Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю
Шостий президент сам, фактично за руку, привів у владу людей, які тепер воюють проти нього
170 тисяч доларів у схованці: суд обрав запобіжний захід для корумпованих співробітників БЕБ
29 травня 2026, 21:59
На окупованій Херсонщині росіяни погрожували 17-річному українцю мобілізацією
29 травня 2026, 21:25
На Дніпропетровщині "накрили" канал продажу небезпечної зброї
29 травня 2026, 21:20
Одесит за 8 тисяч доларів продав "вільний шлях за кордон"
29 травня 2026, 21:00
У Дніпрі затримали палія автомобіля
29 травня 2026, 20:44
Харківського автомеханіка, який коригував удари "Геранями", відправили до тюрми
29 травня 2026, 20:15
Верховний Суд поставив крапку у справі про вбивство на Кіровоградщині
29 травня 2026, 19:59
Майже 30 атак за добу: окупанти обстріляли Кривий Ріг та Нікопольщину, є поранені
29 травня 2026, 19:45
У Полтаві чиновники "нагріли" мільйони на закупівлях для ТЦК
29 травня 2026, 19:30
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Корупція в мерії: що стоїть за франківським "будівельним дивом"
Працюють жінки та пенсіонери: як у регіонах переживають посилення мобілізації
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Віктор Шлінчак
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Всі блоги »