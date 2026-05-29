На Харківщині блогер вбивав лисиць заради переглядів

Фото з відкритих джерел

У Харківській області викрили живодера. Він жорстоко вбивав лисиць, а відео з розправою публікував у соцмережах заради переглядів

Про це повідомляє "Думка", передає RegioNews.

42-річний мешканець Люботина Харківського району заманював диких лисиць у ниткові сітки-пастки. Потім він спеціально приводив до них свого собаку мисливської породи ягдтер’єр. Доки пес завдавав лисицям смертельних травм, чоловік знімав це на відео.

Одного разу він і сам вдарив лисицю по голові рушницею. Коли поранена тварина намагалась втекти, чоловік відкрив по ній вогонь та знову нацькував собаку. Таким чином, на жаль, загинуло щонайменше п'ять тварин.

"Відео жорстокого поводження з тваринами чоловік публікував на власному YouTube-каналі та сторінці у Facebook. Наразі йому повідомили про підозру за статтею про жорстоке поводження з тваринами", - повідомили правоохоронці.

Нагадаємо, що раніше в Амур-Нижньодніпровському районі Дніпра компанія підлітків стріляла по собаках із пневматичного пістолета.