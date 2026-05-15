В Киеве подросток снял на видео "издевательство" над кошкой

В сети появилось видео, где подросток якобы душит кошку. Затем он говорил, что якобы выбросил еще одно из окна квартиры.

Об этом сообщает полиция Киева.

Правоохранители выяснили, что это 12-летний киевлянин. К счастью, оказалось, что он не душил домашнего питомца. Он имитировал это для видео, которое потом рассылал друзьям. Также он не выбрасывал животное из окна.

"Правоохранители вместе с соответствующими службами проверили состояние животных и убедились, что ни одно из них не пострадало. С несовершеннолетним проведена профилактическая беседа. Относительно матери мальчика составлен административный материал", - сообщили в полиции.

