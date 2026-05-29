Смертельна ДТП у Харкові: заступник мера отримав підозру

Фото з відкритих джерел

Правоохоронці розпочали розслідувати смертельну ДТП, яка днями сталась у Харкові. Підозрюваним став заступник міського голови Іван Кузнєцов

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура, передає RegioNews.

Аварія сталась 28 травня 2026 року близько 15:35 у Харкові на перехресті вул. Клочківської та пров. Кравцова. Водій FORD F150 (заступник мера міста) повертав ліворуч та не надав перевагу в русі мотоциклу, який рухався зустрічною смугою прямо. В результаті іномарка та мотоцикл зіткнулись.

На жаль, від отриманих травм 43-річний мотоцикліст помер у кареті "швидкої допомоги". Тепер заступник мера міста офіційно отримав підозру за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 286 КК України).

Нагадаємо, Іван Кузнєцов склав повноваження заступника мера у зв'язку з рослідуванням ДТП. Він назвав цю аварію справжньою трагедією та висловив співчуття рідним загиблого. Він також заявив, що буде співпрацювати зі слідством.