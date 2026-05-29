29 травня 2026, 16:35

Смертельна ДТП у Харкові: заступник мера отримав підозру

29 травня 2026, 16:35
Фото з відкритих джерел
Правоохоронці розпочали розслідувати смертельну ДТП, яка днями сталась у Харкові. Підозрюваним став заступник міського голови Іван Кузнєцов

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура, передає RegioNews.

Аварія сталась 28 травня 2026 року близько 15:35 у Харкові на перехресті вул. Клочківської та пров. Кравцова. Водій FORD F150 (заступник мера міста) повертав ліворуч та не надав перевагу в русі мотоциклу, який рухався зустрічною смугою прямо. В результаті іномарка та мотоцикл зіткнулись.

На жаль, від отриманих травм 43-річний мотоцикліст помер у кареті "швидкої допомоги". Тепер заступник мера міста офіційно отримав підозру за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 286 КК України).

Нагадаємо, Іван Кузнєцов склав повноваження заступника мера у зв'язку з рослідуванням ДТП. Він назвав цю аварію справжньою трагедією та висловив співчуття рідним загиблого. Він також заявив, що буде співпрацювати зі слідством.

ДТП аварія прокуратура Чиновник Харківська область
29 травня 2026
Корупція в мерії: що стоїть за франківським "будівельним дивом"
У Івано-Франківську, який переживав справжній будівельний бум, викрили масштабну корупційну схему, пов'язану із забудовниками та міською радою
25 травня 2026
Працюють жінки та пенсіонери: як у регіонах переживають посилення мобілізації
В Україні переглядаються підходи до вимог мобілізації. У Раді депутати зареєстрували законопроект який пропонує стягувати оплату із заброньованих. У МОЗ збираються зняти бронь з частини медиків для по...
22 травня 2026
Справа про "порноофіси": коли держава легалізує порноіндустрію
Історія з "порноофісами" потенційно є значно серйознішою за банальні корупційні схеми
12 травня 2026
Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю
Шостий президент сам, фактично за руку, привів у владу людей, які тепер воюють проти нього
