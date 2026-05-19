В Харькове дроны повредили 25 домов: под завалами ищут людей

В Новобаварском районе Харькова в результате вражеской атаки беспилотниками повреждены по меньшей мере 25 частных домов и одна многоэтажка. Также известно о пострадавших

Об этом сообщили мэр Харькова Игорь Терехов и начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.

"В результате двух вражеских ударов по Новобаварскому району трое пострадавших, в той или иной степени повреждены 25 частные дома и одна многоэтажка", – отметил Терехов.

В Харьковской областной военной администрации уточнили, что 47-летний мужчина получил ранения обломками стекла, а 50-летняя и 73-летняя женщины испытали острую реакцию на стресс.

После ударов в районе начались пожары в частном секторе.

Также сообщалось, что под завалами могут находиться люди. На месте работают спасатели и экстренные службы.

