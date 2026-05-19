21:40  18 мая
В Киеве мужчина устроил стрельбу: полиция начала операцию
21:15  18 мая
Украинские командиры заработали на "тыловых" должностях миллионы
19:17  18 мая
Обстрел Краматорска: россияне убили пенсионерку и ударили дроном по флагштоку
UA | RU
UA | RU
19 мая 2026, 07:08

В Харькове дроны повредили 25 домов: под завалами ищут людей

19 мая 2026, 07:08
Читайте також українською мовою
Фото: Харьковская ОВА
Читайте також
українською мовою

В Новобаварском районе Харькова в результате вражеской атаки беспилотниками повреждены по меньшей мере 25 частных домов и одна многоэтажка. Также известно о пострадавших

Об этом сообщили мэр Харькова Игорь Терехов и начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.

"В результате двух вражеских ударов по Новобаварскому району трое пострадавших, в той или иной степени повреждены 25 частные дома и одна многоэтажка", – отметил Терехов.

В Харьковской областной военной администрации уточнили, что 47-летний мужчина получил ранения обломками стекла, а 50-летняя и 73-летняя женщины испытали острую реакцию на стресс.

После ударов в районе начались пожары в частном секторе.

Также сообщалось, что под завалами могут находиться люди. На месте работают спасатели и экстренные службы.

Напомним, 18 мая оккупанты нанесли удар по центральной части города Богодухов на Харьковщине. Российский беспилотник попал вблизи легкового автомобиля. Предварительно, в результате взрыва пострадали два человека.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
война Харьков спасатели атака разрушения дома российская армия многоэтажка частные дома дроны
В Днепре россияне повредили отделение "Укрпочты", клиентов переводят в новый адрес
18 мая 2026, 22:30
Вражеские дроны атаковали Чернигов: под ударом оказалось предприятие, на месте прилетов работают спасатели
18 мая 2026, 20:50
Российский авиаудар по Дружковке: погиб человек, загорелась жилая многоэтажка
18 мая 2026, 17:59
Все новости »
12 мая 2026
Мендель и Карлсон: почему Зеленский сам виноват в этом интервью
Шестой президент сам фактически за руку привел во власть людей, которые теперь воюют против него
08 мая 2026
Мигранты в Ивано-Франковске. Кто будет зарабатывать рейтинги на новом страхе украинцев
Украинские праворадикальные политики получили свой шанс благодаря войне
01 мая 2026
Школьная битва в Тернополе. Почему эта кровь – не последняя
Правоохранители обращают внимание на последствия, а не на причину, а в школе, похоже, как обычно, ничего не замечали
28 апреля 2026
Борьба за работу в условиях обстрелов: что происходит с занятостью в прифронтовых регионах
Людям, живущих вблизи зоны боевых действий, помимо частых обстрелов приходиться сталкиваться с произволом в вопросах занятости со стороны управленцев и чиновников
Силы ПВО обезвредили 180 из 209 беспилотников, которыми враг атаковал Украину
19 мая 2026, 08:49
РФ ударила баллистическими ракетами по объектам "Нефтегаза" на Днепропетровщине
19 мая 2026, 08:42
В Украине за три месяца зафиксировали 288 случаев болезни Лайма
19 мая 2026, 08:39
Враг атаковал населенные пункты Сумщины: в полиции рассказали о последствиях
19 мая 2026, 08:26
В Киеве мужчина открыл стрельбу и забаррикадировался в квартире – его задержали
19 мая 2026, 08:20
На Херсонщине из-за вражеских ударов два человека погибли, еще 14 – ранены
19 мая 2026, 08:13
В Киеве на Печерске горит квартира: внутри могут находиться люди
19 мая 2026, 07:59
На Черниговщине ликвидировали пожары, вспыхнувшие из-за вражеских обстрелов
19 мая 2026, 07:58
Россияне обстреляли три района Днепропетровщины: есть повреждения и раненые
19 мая 2026, 07:47
На ТОТ Луганской области более 600 учителей прошли курсы военной подготовки
19 мая 2026, 07:41
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Мендель и Карлсон: почему Зеленский сам виноват в этом интервью
Мигранты в Ивано-Франковске. Кто будет зарабатывать рейтинги на новом страхе украинцев
Все публикации »
Остап Дроздов
Павел Казарин
Марина Данилюк-Ярмолаева
Все блоги »