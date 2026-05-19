У Харкові дрони пошкодили 25 будинків: під завалами шукають людей

Фото: Харківська ОВА

У Новобаварському районі Харкова внаслідок ворожої атаки безпілотниками пошкоджені щонайменше 25 приватних будинків та одна багатоповерхівка. Також відомо про постраждалих

Про це повідомили мер Харкова Ігор Терехов та начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.

"Внаслідок двох ворожих ударів по Новобаварському району є троє постраждалих, в тому чи іншому ступені пошкоджені 25 приватних будинків та одна багатоповерхівка", – зазначив Терехов.

Водночас у Харківській обласній військовій адміністрації уточнили, що 47-річний чоловік отримав поранення уламками скла, а 50-річна та 73-річна жінки зазнали гострої реакції на стрес.

Після ударів у районі спалахнули пожежі у приватному секторі.

Також повідомлялося, що під завалами можуть перебувати люди. На місці працюють рятувальники та екстрені служби.

Нагадаємо, 18 травня окупанти завдали удару по центральній частині міста Богодухів на Харківщині. Російський безпілотник поцілив поблизу легкового автомобіля. Попередньо, внаслідок вибуху постраждали двоє людей.