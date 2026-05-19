В ночь на 19 мая российские войска еще раз массированно атаковали юг Одесщины ударными беспилотниками. Большинство вражеских воздушных целей были уничтожены силами ПВО, однако в Измаильском районе зафиксировано попадание

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на главу Одесской ОВА Олега Кипера и ГСЧС.

Вражеский БпЛА попал в здание пустого складского помещения. В результате взрыва были повреждены кровля и окна здания, вспыхнул пожар.

Спасатели ликвидировали пожар и не допустили распространение огня на большую площадь.

К счастью, погибших и пострадавших среди населения нет.

Напомним, ночью и под утро 19 мая российские войска снова атаковали Кривой Рог ударными дронами типа "шахед". В результате обстрела пострадала 41-летняя женщина.