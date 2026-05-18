18 мая 2026, 21:15

Украинские командиры заработали на "тыловых" должностях миллионы

Фото: СБУ
СБУ, ДБР и Нацполиция разоблачили новые схемы продажи "тыловых" должностей в армии. Подозрения получили командиры в разных областях

Об этом сообщает СБУ, передает RegioNews.

Военная контрразведка Службы безопасности, ДБР и Национальная полиция во взаимодействии с Главнокомандующим ВСУ разоблачили четыре схемы уклонения от военной службы и мобилизации.

В Черниговской области разоблачили командира, который за деньги переводил мобилизованных из боевых подразделений в черниговский гарнизон. Известно, что он "заработал" на троих военных почти 2 миллиона гривен.

В Житомирской области задержан командир, который трудоустраивал знакомых и родственников к своему соединению. В то же время мобилизованные действительно обязанности военной службы не выполняли. При этом он забирал у "подчиненных" карточки и получал зарплату. "Заработал" командир около 370 тысяч гривен.

В Хмельницкой области заместитель командира учебного центра ВСУ был пойман на взятке в 5 тысяч долларов. Известно, что он переводил мобилизованные в тыловые воинские части.

Во Львовской области задержан контрактник пограничного отряда. Он за 16 тысяч долларов предлагал уклоняющимся списания по военному учету. Для этого он привлек знакомых должностных лиц ТЦК, которые за деньги безосновательно оформляли военнообязанных в качестве непригодных к службе по состоянию здоровья.

"Продолжается расследование. Злоумышленникам грозит до 10 лет заключения", - сообщили в СБУ.

Напомним, ранее в Черкасской области задержали пограничника-дезертира, который за взятку в 5000 долларов хотел покинуть часть и избежать службы.

