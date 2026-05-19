21:40  18 мая
В Киеве мужчина устроил стрельбу: полиция начала операцию
21:15  18 мая
Украинские командиры заработали на "тыловых" должностях миллионы
19:17  18 мая
Обстрел Краматорска: россияне убили пенсионерку и ударили дроном по флагштоку
UA | RU
UA | RU
19 мая 2026, 07:29

Враг за сутки нанес более 850 ударов по Запорожской области

19 мая 2026, 07:29
Читайте також українською мовою
Фото: ОВА
Читайте також
українською мовою

В течение суток российские оккупационные войска нанесли 858 ударов, под прицелом оказались 47 населенных пунктов Запорожской области

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

Для обстрелов городов и сел региона захватчики массированно применяли арсенал вооружения:

  • Авиационные удары: вражеская авиация сбросила 23 авиабомба по Камышевахе, Заречному, Трудовому, Новоалександровке, Таврическому, Любицкому, Новокасяновке, Зорнице, Лесному, Преображенцу, Омельнику, Гуляйпольскому, Воздвиженке, Ровно, Верхней Терсе, Прилу.
  • Атаки беспилотников: 577 БпЛА разной модификации, преимущественно типа FPV, атаковали десятки общин, среди которых Степногорск, Орехов, Гуляйполе, Беленькое, Лысогорка и Марьевка.
  • Обстрелы из артиллерии и РСЗО: зафиксировано 4 обстрела из реактивных систем залпового огня по Малой Токмачке, Красной Кринице и Цветковому, а также 254 артиллерийских удара по прифронтовым селам региона.

Поступило 98 сообщений о повреждениях объектов инфраструктуры, жилья, автомобилей, хозяйственных построек.

Несмотря на массированность атак, мирные жители не пострадали.

Напомним, в Новобаварском районе Харькова в результате вражеской атаки беспилотниками повреждены по меньшей мере 25 частных домов и одна многоэтажка. Также известно о пострадавших.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Запорожская область война обстрелы последствия повреждения
12 мая 2026
Мендель и Карлсон: почему Зеленский сам виноват в этом интервью
Шестой президент сам фактически за руку привел во власть людей, которые теперь воюют против него
08 мая 2026
Мигранты в Ивано-Франковске. Кто будет зарабатывать рейтинги на новом страхе украинцев
Украинские праворадикальные политики получили свой шанс благодаря войне
01 мая 2026
Школьная битва в Тернополе. Почему эта кровь – не последняя
Правоохранители обращают внимание на последствия, а не на причину, а в школе, похоже, как обычно, ничего не замечали
28 апреля 2026
Борьба за работу в условиях обстрелов: что происходит с занятостью в прифронтовых регионах
Людям, живущих вблизи зоны боевых действий, помимо частых обстрелов приходиться сталкиваться с произволом в вопросах занятости со стороны управленцев и чиновников
Силы ПВО обезвредили 180 из 209 беспилотников, которыми враг атаковал Украину
19 мая 2026, 08:49
РФ ударила баллистическими ракетами по объектам "Нефтегаза" на Днепропетровщине
19 мая 2026, 08:42
В Украине за три месяца зафиксировали 288 случаев болезни Лайма
19 мая 2026, 08:39
Враг атаковал населенные пункты Сумщины: в полиции рассказали о последствиях
19 мая 2026, 08:26
В Киеве мужчина открыл стрельбу и забаррикадировался в квартире – его задержали
19 мая 2026, 08:20
На Херсонщине из-за вражеских ударов два человека погибли, еще 14 – ранены
19 мая 2026, 08:13
В Киеве на Печерске горит квартира: внутри могут находиться люди
19 мая 2026, 07:59
На Черниговщине ликвидировали пожары, вспыхнувшие из-за вражеских обстрелов
19 мая 2026, 07:58
Россияне обстреляли три района Днепропетровщины: есть повреждения и раненые
19 мая 2026, 07:47
На ТОТ Луганской области более 600 учителей прошли курсы военной подготовки
19 мая 2026, 07:41
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Мендель и Карлсон: почему Зеленский сам виноват в этом интервью
Мигранты в Ивано-Франковске. Кто будет зарабатывать рейтинги на новом страхе украинцев
Все публикации »
Остап Дроздов
Павел Казарин
Марина Данилюк-Ярмолаева
Все блоги »