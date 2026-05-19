Враг за сутки нанес более 850 ударов по Запорожской области
В течение суток российские оккупационные войска нанесли 858 ударов, под прицелом оказались 47 населенных пунктов Запорожской области
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.
Для обстрелов городов и сел региона захватчики массированно применяли арсенал вооружения:
- Авиационные удары: вражеская авиация сбросила 23 авиабомба по Камышевахе, Заречному, Трудовому, Новоалександровке, Таврическому, Любицкому, Новокасяновке, Зорнице, Лесному, Преображенцу, Омельнику, Гуляйпольскому, Воздвиженке, Ровно, Верхней Терсе, Прилу.
- Атаки беспилотников: 577 БпЛА разной модификации, преимущественно типа FPV, атаковали десятки общин, среди которых Степногорск, Орехов, Гуляйполе, Беленькое, Лысогорка и Марьевка.
- Обстрелы из артиллерии и РСЗО: зафиксировано 4 обстрела из реактивных систем залпового огня по Малой Токмачке, Красной Кринице и Цветковому, а также 254 артиллерийских удара по прифронтовым селам региона.
Поступило 98 сообщений о повреждениях объектов инфраструктуры, жилья, автомобилей, хозяйственных построек.
Несмотря на массированность атак, мирные жители не пострадали.
Напомним, в Новобаварском районе Харькова в результате вражеской атаки беспилотниками повреждены по меньшей мере 25 частных домов и одна многоэтажка. Также известно о пострадавших.
12 мая 2026
Мендель и Карлсон: почему Зеленский сам виноват в этом интервью
Шестой президент сам фактически за руку привел во власть людей, которые теперь воюют против него
08 мая 2026
Мигранты в Ивано-Франковске. Кто будет зарабатывать рейтинги на новом страхе украинцев
Украинские праворадикальные политики получили свой шанс благодаря войне
01 мая 2026
Школьная битва в Тернополе. Почему эта кровь – не последняя
Правоохранители обращают внимание на последствия, а не на причину, а в школе, похоже, как обычно, ничего не замечали
28 апреля 2026
Борьба за работу в условиях обстрелов: что происходит с занятостью в прифронтовых регионах
Людям, живущих вблизи зоны боевых действий, помимо частых обстрелов приходиться сталкиваться с произволом в вопросах занятости со стороны управленцев и чиновников
Силы ПВО обезвредили 180 из 209 беспилотников, которыми враг атаковал Украину
19 мая 2026, 08:49РФ ударила баллистическими ракетами по объектам "Нефтегаза" на Днепропетровщине
19 мая 2026, 08:42В Украине за три месяца зафиксировали 288 случаев болезни Лайма
19 мая 2026, 08:39Враг атаковал населенные пункты Сумщины: в полиции рассказали о последствиях
19 мая 2026, 08:26В Киеве мужчина открыл стрельбу и забаррикадировался в квартире – его задержали
19 мая 2026, 08:20На Херсонщине из-за вражеских ударов два человека погибли, еще 14 – ранены
19 мая 2026, 08:13В Киеве на Печерске горит квартира: внутри могут находиться люди
19 мая 2026, 07:59На Черниговщине ликвидировали пожары, вспыхнувшие из-за вражеских обстрелов
19 мая 2026, 07:58Россияне обстреляли три района Днепропетровщины: есть повреждения и раненые
19 мая 2026, 07:47На ТОТ Луганской области более 600 учителей прошли курсы военной подготовки
19 мая 2026, 07:41
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Мендель и Карлсон: почему Зеленский сам виноват в этом интервью
Мигранты в Ивано-Франковске. Кто будет зарабатывать рейтинги на новом страхе украинцев
Все блоги »