Украинские бойцы ликвидировали за сутки более 1100 окупантов - Генштаб
За прошедшие сутки Силы обороны Украины уничтожили 1140 российских захватчиков, один танк и одну бронемашину, а также 78 артсистем. Общее количество потерь армии РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину составляет более 1 миллиона 351 тысячи военных
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери захватчиков с 24.02.22 по 19.05.26 ориентировочно составили:
Напомним, Служба безопасности с Силами обороны Украины нанесли удары по объектам военно-промышленного комплекса и нефтяной инфраструктуры в Московской области, а также по военному аэродрому "Бельбек" во временно оккупированном Крыму.
12 мая 2026
