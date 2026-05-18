В Днепре россияне повредили отделение "Укрпочты", клиентов переводят в новый адрес

Российская армия ночью 18 мая атаковала отделение АО "Укрпочта" на улице Строителей, 28 в Днепре, в результате чего здание получило значительные повреждения

Об этом сообщил генеральный директор компании Игорь Смилянский, передает RegioNews .

"Сегодня ночью, в результате вражеской атаки в Днепре, было значительно повреждено отделение Укрпочты №49089 по улице Строителей, 28. Чтобы клиенты могли без задержек получить свои выплаты и отправки, компания оперативно перенастроила обслуживание", - говорится в сообщении.

По словам Смелянского, с 19 мая все выплаты и выдача отправлений будут осуществляться в отделении №49055, расположенном примерно в 1 км от поврежденного отделения.

"Все отправления из отделения №49089 уже перемещены в новый пункт обслуживания. Сейчас команда завершает проверку их состояния. По предварительной информации, подавляющее большинство отправлений находятся в нормальном состоянии", - уточнил он.

Как отметил Смелянский, выдача посылок в отделении №49055 начнется 19 мая в 08:00.

"Если отдельные отправления были повреждены или потеряны в результате атаки, Укрпочта оперативно компенсирует их стоимость. После завершения проверки компания самостоятельно свяжется с клиентами, чьи отправления пострадали, и отправит SMS со ссылкой на форму для внесения реквизитов для выплаты компенсации", - подчеркнул он.

Гендиректор компании отметил, что параллельно продолжается оценка повреждений самого отделения, и если конструкция здания не получила критических повреждений, Укрпочта рассчитывает возобновить работу отделения №49089 в течение месяца.

Напомним, что ночью 18 мая российские войска нанесли ракетный удар по жилому кварталу Днепра .