21:40  18 мая
В Киеве мужчина устроил стрельбу: полиция начала операцию
21:15  18 мая
Украинские командиры заработали на "тыловых" должностях миллионы
19:17  18 мая
Обстрел Краматорска: россияне убили пенсионерку и ударили дроном по флагштоку
UA | RU
UA | RU
18 мая 2026, 22:30

В Днепре россияне повредили отделение "Укрпочты", клиентов переводят в новый адрес

18 мая 2026, 22:30
Читайте також українською мовою
Фото: Игорь Смелянский
Читайте також
українською мовою

Российская армия ночью 18 мая атаковала отделение АО "Укрпочта" на улице Строителей, 28 в Днепре, в результате чего здание получило значительные повреждения

Об этом сообщил генеральный директор компании Игорь Смилянский, передает RegioNews .

"Сегодня ночью, в результате вражеской атаки в Днепре, было значительно повреждено отделение Укрпочты №49089 по улице Строителей, 28. Чтобы клиенты могли без задержек получить свои выплаты и отправки, компания оперативно перенастроила обслуживание", - говорится в сообщении.

По словам Смелянского, с 19 мая все выплаты и выдача отправлений будут осуществляться в отделении №49055, расположенном примерно в 1 км от поврежденного отделения.

"Все отправления из отделения №49089 уже перемещены в новый пункт обслуживания. Сейчас команда завершает проверку их состояния. По предварительной информации, подавляющее большинство отправлений находятся в нормальном состоянии", - уточнил он.

Как отметил Смелянский, выдача посылок в отделении №49055 начнется 19 мая в 08:00.

"Если отдельные отправления были повреждены или потеряны в результате атаки, Укрпочта оперативно компенсирует их стоимость. После завершения проверки компания самостоятельно свяжется с клиентами, чьи отправления пострадали, и отправит SMS со ссылкой на форму для внесения реквизитов для выплаты компенсации", - подчеркнул он.

Гендиректор компании отметил, что параллельно продолжается оценка повреждений самого отделения, и если конструкция здания не получила критических повреждений, Укрпочта рассчитывает возобновить работу отделения №49089 в течение месяца.

Напомним, что ночью 18 мая российские войска нанесли ракетный удар по жилому кварталу Днепра .

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Днепр россияне атака Укрпочта
12 мая 2026
Мендель и Карлсон: почему Зеленский сам виноват в этом интервью
Шестой президент сам фактически за руку привел во власть людей, которые теперь воюют против него
08 мая 2026
Мигранты в Ивано-Франковске. Кто будет зарабатывать рейтинги на новом страхе украинцев
Украинские праворадикальные политики получили свой шанс благодаря войне
01 мая 2026
Школьная битва в Тернополе. Почему эта кровь – не последняя
Правоохранители обращают внимание на последствия, а не на причину, а в школе, похоже, как обычно, ничего не замечали
28 апреля 2026
Борьба за работу в условиях обстрелов: что происходит с занятостью в прифронтовых регионах
Людям, живущих вблизи зоны боевых действий, помимо частых обстрелов приходиться сталкиваться с произволом в вопросах занятости со стороны управленцев и чиновников
В Украине летом ощутимо подорожают цены на фрукты и овощи
18 мая 2026, 22:55
Россияне атаковали Чернигов, ранены пенсионерка и мужчина
18 мая 2026, 22:40
В Днепропетровской области дети перелезли на крышу пятиэтажки
18 мая 2026, 22:15
Президент объявил о подготовке кадровых решений в государстве
18 мая 2026, 22:10
В Чернигове медсестра приговорена к 15 годам за госпредательство и корректировку атак РФ
18 мая 2026, 21:58
Пограничники разнесли российские позиции дронами
18 мая 2026, 21:55
В Киеве мужчина устроил стрельбу: полиция начала операцию
18 мая 2026, 21:40
Украинские пограничники показали, как дроном уничтожили РЭБ и пушки оккупантов
18 мая 2026, 21:35
Отель в Буковеле за "грязные" деньги: ВАКС арестовал эксзамначальника Киевской таможни
18 мая 2026, 21:19
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Мендель и Карлсон: почему Зеленский сам виноват в этом интервью
Мигранты в Ивано-Франковске. Кто будет зарабатывать рейтинги на новом страхе украинцев
Все публикации »
Остап Дроздов
Павел Казарин
Марина Данилюк-Ярмолаева
Все блоги »