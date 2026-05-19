Фото: ОВА

В ночь на 19 мая российские войска более 20 раз атаковали Днепропетровскую область, применив ствольную артиллерию и ударные беспилотники. Враг ударил по трем районам региона

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.

На Никопольщине россияне били по Марганецкой, Красногригоревской, Покровской и Мировской громадам. В результате атак повреждены административное здание и частный дом. Ранения получил 22-летний парень, ему оказали помощь, он будет лечиться амбулаторно.

На Криворожье под прицелом оккупантов оказались сам Кривой Рог и Лозоватская громада. Здесь вражеские удары повредили частные дома мирных жителей. В результате атаки пострадала 41-летняя женщина, которая также находится на домашнем лечении.

Кроме того, в Самаровском районе враг нанес удар по территории Перещепинской громады. Там зафиксированы повреждения объектов гражданской инфраструктуры.

На местах попаданий работают соответствующие службы, ликвидирующие последствия вражеских нападений.

Напомним, в ночь на 19 мая российские войска еще раз массированно атаковали юг Одесщины ударными беспилотниками. Большинство вражеских воздушных целей уничтожили силы ПВО, однако в Измаильском районе зафиксировано попадание.