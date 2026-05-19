Кривой Рог под ударами "шахедов": ранена женщина, повреждены дома

Ночью и под утро 19 мая российские войска снова атаковали Кривой Рог ударными дронами типа "шахед". В результате обстрела пострадала 41-летняя женщина

Об этом сообщил глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул, передает RegioNews.

По его словам, потерпевшей оказали необходимую медицинскую помощь, лечение она будет проходить амбулаторно.

По предварительным данным, в городе повреждено около 10 жилых домов, часть из них получила серьезные разрушения.

На месте продолтается обход территории, последствия атаки уточняются. Работают все соответствующие службы. Жителям пострадавших домов обещают адресную помощь от города.

В Криворожском районе под удар также попала Лозовацкая община. Обошлось без пострадавших.

В Никопольском районе российские войска атаковали дронами и артиллерией Марганецкую, Красногригорьевскую, Покровскую и Мировскую общины. Ранения получил 22-летний парень, повреждены административное здание и частный дом.

В Кривом Роге все службы, коммунальный транспорт, больницы и социальные учреждения работают в штатном режиме. Угроза новых атак сохраняется.

Напомним, в Новобаварском районе Харькова в результате вражеской атаки беспилотниками повреждены по меньшей мере 25 частных домов и одна многоэтажка. Также известно о 3 пострадавших.