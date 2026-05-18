В Киеве мужчина устроил стрельбу: полиция начала операцию

Инцидент произошел в Деснянском районе Киева. Предварительно это произошло во время конфликта между местными жителями

Предварительно местный житель поссорился со знакомыми. Во время ссоры он совершил два выстрела, а затем закрылся в квартире. К счастью, никто не пострадал.

"В настоящее время на месте находятся полицейские и спецназовцы, со стрелком ведутся переговоры", - говорят в полиции.

