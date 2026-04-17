Бил, бросал, гасил окурки: в Кировоградской области отчим убил 8-месячного младенца

В Кировоградской области мужчина убил маленького мальчика, которому не исполнилось даже года. Оказалось, что отчим регулярно пытал младенца

Об этом сообщает Офис генерального прокурора, передает RegioNews.

Как рассказали правоохранители, последний месяц своей жизни 8-месячный младенец провел в муках. Отчим постоянно издевался над ребенком: бил, бросал, гасил окурки о кожу, опрокидывал коляску вместе с ребенком. Экспертиза подтвердила эти пытки: на теле ребенка эксперты зафиксировали многочисленные ожоги, гематомы, ссадины.

Однажды в пьяном состоянии мужчина несколько раз ударил младенца головой о стену. В результате ребенок умер.

Годами мужчина не признал вину и пытался переложить вину на мать мальчика. Суд первой инстанции назначил наказание в виде 15 лет лишения свободы. Однако прокуратура с этим не согласилась. Апелляционный суд отменил приговор как слишком мягкий и назначил пожизненное лишение свободы.

