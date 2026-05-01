UA | RU
UA | RU
01 травня 2026, 15:45

На Харківщині чоловік вбив кохану, яка була прикута до ліжка

Читайте также на русском языке
Фото: Національна поліція
Читайте также
на русском языке

Жителю Чугуївського району загрожує ув'язнення. Він жорстоко побив до смерті свою співмешканку

Про це повідомляє поліція Харківської області, передає RegioNews.

Трагедія сталась на території Новопокровської громади. Як з'ясували правоохоронці, між співмешканцями сталась сварка. 44-річний чоловік побив 42-річну жінку. Вона на той момент була прикута до ліжка через тазостегнову гіпсову пов'язку. Після конфлікту вони заснули, але вранці жінка вже не прокинулась.

Експертиза довела, що смерть потерпілої настала внаслідок отриманих тілесних ушкоджень. Тепер чоловіку загрожує позбавлення волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років або довічного позбавлення волі.

Нагадаємо, що на Кіровоградщині чоловік вбив маленького хлопчика, якому не виповнилось навіть року. Виявилось, що вітчим регулярно катував немовля.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Всі публікації »
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Володимир Фесенко
Віктор Шлінчак
Всі блоги »