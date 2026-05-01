На Харківщині чоловік вбив кохану, яка була прикута до ліжка

Жителю Чугуївського району загрожує ув'язнення. Він жорстоко побив до смерті свою співмешканку

Про це повідомляє поліція Харківської області.

Трагедія сталась на території Новопокровської громади. Як з'ясували правоохоронці, між співмешканцями сталась сварка. 44-річний чоловік побив 42-річну жінку. Вона на той момент була прикута до ліжка через тазостегнову гіпсову пов'язку. Після конфлікту вони заснули, але вранці жінка вже не прокинулась.

Експертиза довела, що смерть потерпілої настала внаслідок отриманих тілесних ушкоджень. Тепер чоловіку загрожує позбавлення волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років або довічного позбавлення волі.

