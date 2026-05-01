Фото: телеграмм-канал Киев Оперативный

В Киеве 1 мая на улице Мечты произошла стрельба - неизвестный открыл огонь по автомобилю, в котором находилась женщина с ребенком

Об этом сообщают местные телеграммы-каналы, передает RegioNews .

По предварительной информации, нападающий передвигался на автомобиле Volkswagen и из пистолета расстрелял другой автомобиль.

Находившиеся в обстрелянной машине мать и ребенок не пострадали.

Сейчас продолжаются поиски водителя. Устанавливаются все обстоятельства инцидента

Информация уточняется.

Напомним, что в Хмельницком 28 апреля произошла стрельба с участием мужчины. Он открыл огонь и попал в дверь одного из магазинов.