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12 июня 2026, 15:59

Трагедия в Винницкой области: в пруду во время купания погиб 15-летний подросток

12 июня 2026, 15:59
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Фото иллюстративный: volynnews.com
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В Винницкой области во время купания в водоеме погиб 15-летний молодой человек. Трагедия произошла вечером 11 июня в селе Носковцы Станиславчицкого общества

Об этом сообщили в ГСЧС, передает RegioNews .

По информации спасателей, подросток пропал под водой во время купания в местном пруду.

К поискам ребенка сразу же привлекли сотрудников экстренных служб, которые работали на водоеме до поздней ночи, однако найти мальчика не удалось.

Утром 12 июня тело погибшего заметили местные рыбаки. Они достали его из воды.

Обстоятельства трагедии устанавливаются.

В ГСЧС призывали родителей уделять особое внимание безопасности детей вблизи водоемов.

По данным чрезвычайников, летний сезон традиционно сопровождается ростом количества несчастных случаев на воде, особенно среди детей и подростков.

Напомним, что 10 июня на Хмельнитчине во время отдыха на местном пруду в поселке Ямполь утонули два человека.

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