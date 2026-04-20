Почти полмиллиона долларов: в Закарпатье на взятке задержали руководителя ВЛК - СМИ

Появилась информация о задержании руководителя военно-врачебной комиссии в Берегово. Он зарабатывал на выводах о непригодности к службе

Об этом сообщил журналист Виталий Глагола, передает RegioNews.

По словам журналиста, задержали Владимира Паука, дерматовенеролога и главу военно-врачебной комиссии при Береговской больнице. Виталий Глагола отметил, что, по версии следствия, он организовал схему оформления выводов о непригодности к военной службе.

"После задержания правоохранители провели обыски. Дома у фигуранта уже нашли почти 500 000$ наличными", - сообщил журналист.

