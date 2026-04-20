Почти полмиллиона долларов: в Закарпатье на взятке задержали руководителя ВЛК - СМИ
Появилась информация о задержании руководителя военно-врачебной комиссии в Берегово. Он зарабатывал на выводах о непригодности к службе
Об этом сообщил журналист Виталий Глагола, передает RegioNews.
По словам журналиста, задержали Владимира Паука, дерматовенеролога и главу военно-врачебной комиссии при Береговской больнице. Виталий Глагола отметил, что, по версии следствия, он организовал схему оформления выводов о непригодности к военной службе.
"После задержания правоохранители провели обыски. Дома у фигуранта уже нашли почти 500 000$ наличными", - сообщил журналист.
Напомним, ранее в Украине разоблачили схему хищения и завышения расходов на топливо для Вооруженных Сил, что повлекло ущерб государству более 30 миллионов гривен.
На Харьковщине продавали уклоняющимся командировку "в один конец" за 20 тысяч "зелеными"
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
"Удар возмездия". Почему российских "ястребов войны" возмущают обстрелы Украины
Выборы "за два месяца". Почему Зеленский рискует оказаться в вакууме легитимности
Все блоги »