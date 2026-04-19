19 апреля 2026, 10:53

В Херсоне российский дрон попал в автомобиль – погиб мужчина

19 апреля 2026, 10:53
Фото: ГСЧС Херсонщины
19 апреля утром в одном из районов Херсона российский беспилотник попал в автомобиль

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

В результате удара погиб водитель транспортного средства. Еще два человека получили травмы.

Несмотря на сложную ситуацию, спасатели деблокировали тело погибшего из истерзанного авто.

Обстоятельства происшествия уточняются.

Напомним, 17 апреля в Херсоне оккупанты атаковали маршрутку. Под вражеский удар попал маршрутный автобус частного перевозчика. По предварительной информации, водитель и пассажиры не получили ранений.

Херсон война атака дрон авто спасатели российская армия
