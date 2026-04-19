В Херсоне российский дрон попал в автомобиль – погиб мужчина
19 апреля утром в одном из районов Херсона российский беспилотник попал в автомобиль
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.
В результате удара погиб водитель транспортного средства. Еще два человека получили травмы.
Несмотря на сложную ситуацию, спасатели деблокировали тело погибшего из истерзанного авто.
Обстоятельства происшествия уточняются.
Напомним, 17 апреля в Херсоне оккупанты атаковали маршрутку. Под вражеский удар попал маршрутный автобус частного перевозчика. По предварительной информации, водитель и пассажиры не получили ранений.
