17 апреля 2026, 07:39

В Херсонской области из-за российских атак получили ранения 9 человек

Фото: полиция
За прошедшие сутки под вражеским дроновым террором, авиационными ударами и артиллерийскими обстрелами находился 31 населенный пункт Херсонской области

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.

Российские военные били по критической и социальной инфраструктуре; жилых кварталах населенных пунктов области, в том числе повредили 6 многоэтажек и 8 частных домов.

Также оккупанты повредили админздание, коммунальное предприятие, газопровод, автозаправочную станцию, сельхозтехнику и частные автомобили.

Из-за российских ударов получили ранения 9 человек.

Напомним, в Запорожской области за прошедшие сутки в результате массированных вражеских атак погибли три человека, еще 13 получили ранения. Под ударами оказались Запорожье, а также населённые пункты Запорожского и Пологовского районов.

08 апреля 2026
Выборы "за два месяца". Почему Зеленский рискует оказаться в вакууме легитимности
Проект изменений в избирательное законодательство, работу над которым Украина вроде как начала еще в прошлом году, и пока не завершила, может выглядеть преждевременным и в чем-то даже провокативным. Н...
06 апреля 2026
"еБачок" и "Тысячевесна". Как власть растранжирила Резервный фонд
Украина на грани финансовой катастрофы стремится не избежать ее, а раздать как можно больше денег
03 апреля 2026
В ожидании выборов: как меняются политические расклады в Полтавской области
"Довира" наращивает мышцы, "За майбутне" ищет свое будущее, а в партии власти идут подковерные войны
31 марта 2026
Идентифицируй себя на камеру: как пожилые украинцы вынуждены бороться за пенсии
До 1 апреля пенсионеры, проживающие на временно оккупированных территориях (ВОТ), рискуют столкнуться с "заморозкой" пенсий если не подтвердят, что не получают выплаты из РФ
Клещи атакуют Полтаву: 80% пострадавших – дети, в городе готовят обработку парков
