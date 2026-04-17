В Херсонской области из-за российских атак получили ранения 9 человек
За прошедшие сутки под вражеским дроновым террором, авиационными ударами и артиллерийскими обстрелами находился 31 населенный пункт Херсонской области
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.
Российские военные били по критической и социальной инфраструктуре; жилых кварталах населенных пунктов области, в том числе повредили 6 многоэтажек и 8 частных домов.
Также оккупанты повредили админздание, коммунальное предприятие, газопровод, автозаправочную станцию, сельхозтехнику и частные автомобили.
Из-за российских ударов получили ранения 9 человек.
Напомним, в Запорожской области за прошедшие сутки в результате массированных вражеских атак погибли три человека, еще 13 получили ранения. Под ударами оказались Запорожье, а также населённые пункты Запорожского и Пологовского районов.