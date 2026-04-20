Оккупанты ударили по АЗС в Богодухове: ранены три человека
В результате российского удара по автозаправочной станции в Богодухове на Харьковщине получили ранения трое мужчин.
Об этом сообщили в пресс-службе полиции Харьковской области, передает RegioNews.
По словам правоохранителей, 20 апреля войска РФ совершили авиаудар БпЛА по городу Богодухов. Попадание произошло в местную автозаправочную станцию. Пострадали трое гражданских мужчин – 43, 45, 64 лет. Раненые были доставлены в больницу.
На месте происшествия загорелся пожар. Поврежденные автомобили.
По адресу попадания выезжала следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции.
Полицейские работают с поличным и документируют последствия российской агрессии.
По данному факту следователи открыли уголовное производство по статье 438 (военные преступления) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, что в результате российской атаки на Запорожье 20 апреля погиб человек