20 апреля 2026, 20:38

Оккупанты ударили по АЗС в Богодухове: ранены три человека

Фото: Полиция Харьковской области
В результате российского удара по автозаправочной станции в Богодухове на Харьковщине получили ранения трое мужчин.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Харьковской области, передает RegioNews.

По словам правоохранителей, 20 апреля войска РФ совершили авиаудар БпЛА по городу Богодухов. Попадание произошло в местную автозаправочную станцию. Пострадали трое гражданских мужчин – 43, 45, 64 лет. Раненые были доставлены в больницу.

На месте происшествия загорелся пожар. Поврежденные автомобили.

По адресу попадания выезжала следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции.

Полицейские работают с поличным и документируют последствия российской агрессии.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по статье 438 (военные преступления) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что в результате российской атаки на Запорожье 20 апреля погиб человек

