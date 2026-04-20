20 апреля 2026, 11:29

Дрон РФ попал в дом советника Минобороны "Флэша": он ранен

Фото: Facebook/Сергей Флеш
Советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов "Флэш" заявил о попытке россиян убить его управляемым реактивным дроном "Шахед"

Об этом он сам сообщил в Facebook, передает RegioNews.

По его словам, управляемый реактивный "шахед" попал в стену его дома.

"Сегодня ночью россияне попытались меня убить. Управляемый реактивный "Шахед" врезался в стену моего дома. Дома у меня больше нет. Меня задело, но главное – я чудом жив. Я был морально готов к такому развитию событий, и это меня не остановит", – написал он.

Сейчас мужчина находится в больнице, ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

Справка: Сергей Бескрестнов, известный под позывным "Флэш", – украинский военный эксперт , специалист в сфере радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем.

Он советник Министерства обороны Украины по вопросам технологического развития обороны.

Занимается вопросами применения и противодействия беспилотным системам, а также технологическим обеспечением подразделений сил обороны.

Напомним, в ночь на 20 апреля (с 18:00 19 апреля) российские войска атаковали Украину 142 ударными беспилотниками. Зафиксировано 28 попаданий ударных беспилотников на 18 локациях, а также падение обломков сбитых дронов на 6 локациях.

Украина война Киев Минобороны дрон советник атака Сергей Бескрестнов
Враг атаковал Полтавщину: ранены люди, повреждено предприятие
20 апреля 2026, 10:52
Оккупанты на Сумщине снова попытались прорваться через трубу
20 апреля 2026, 10:16
Россия атаковала Сумщину почти 70 раз: три человека ранены
20 апреля 2026, 09:21
Все новости »
17 апреля 2026
"Удар возмездия". Почему российских "ястребов войны" возмущают обстрелы Украины
Российские войска бьют по украинским многоэтажкам, но российские шовинисты этому уже не радуются
08 апреля 2026
Выборы "за два месяца". Почему Зеленский рискует оказаться в вакууме легитимности
Проект изменений в избирательное законодательство, работу над которым Украина вроде как начала еще в прошлом году, и пока не завершила, может выглядеть преждевременным и в чем-то даже провокативным. Н...
06 апреля 2026
"еБачок" и "Тысячевесна". Как власть растранжирила Резервный фонд
Украина на грани финансовой катастрофы стремится не избежать ее, а раздать как можно больше денег
03 апреля 2026
В ожидании выборов: как меняются политические расклады в Полтавской области
"Довира" наращивает мышцы, "За майбутне" ищет свое будущее, а в партии власти идут подковерные войны
На Полтавщине легковушка "влетела" в грузовик: среди пострадавших 2-летний ребенок
20 апреля 2026, 15:55
В Черкасской области разоблачили масштабную добычу песка со дна Днепра
20 апреля 2026, 15:52
Изнасилование ребенка в Кировоградской области: полиция задержала злоумышленника
20 апреля 2026, 15:46
Украинский музыкант погиб в результате теракта в Киеве
20 апреля 2026, 15:35
За депортацию женщин из ТОТ Запорожской области четверо граждан РФ получили по 12 лет заключения
20 апреля 2026, 15:16
В Одессе военный в СОЧ угрожал прохожим и ранил ребенка ножом
20 апреля 2026, 14:58
ДТП в Полтавской области: отбойник насквозь проткнул авто, погиб мужчина
20 апреля 2026, 14:49
Бил и заставлял жить в контейнере: во Львовской области предприниматель 23 года держал одноклассника в рабстве
20 апреля 2026, 14:34
В Житомирской области ликвидировали ботоферму на 20 тысяч аккаунтов: работала на спецслужбы РФ
20 апреля 2026, 14:15
Корректировала авиаудары по Краматорску: в суд передали дело 16-летнего российского агента
20 апреля 2026, 14:07
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
Все видео »
"Удар возмездия". Почему российских "ястребов войны" возмущают обстрелы Украины
Выборы "за два месяца". Почему Зеленский рискует оказаться в вакууме легитимности
Все публикации »
Игорь Луценко
Остап Дроздов
Сергей Фурса
Все блоги »