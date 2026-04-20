Советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов "Флэш" заявил о попытке россиян убить его управляемым реактивным дроном "Шахед"

Об этом он сам сообщил в Facebook, передает RegioNews.

По его словам, управляемый реактивный "шахед" попал в стену его дома.

"Сегодня ночью россияне попытались меня убить. Управляемый реактивный "Шахед" врезался в стену моего дома. Дома у меня больше нет. Меня задело, но главное – я чудом жив. Я был морально готов к такому развитию событий, и это меня не остановит", – написал он.

Сейчас мужчина находится в больнице, ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

Справка: Сергей Бескрестнов, известный под позывным "Флэш", – украинский военный эксперт , специалист в сфере радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем.

Он советник Министерства обороны Украины по вопросам технологического развития обороны.

Занимается вопросами применения и противодействия беспилотным системам, а также технологическим обеспечением подразделений сил обороны.

Напомним, в ночь на 20 апреля (с 18:00 19 апреля) российские войска атаковали Украину 142 ударными беспилотниками. Зафиксировано 28 попаданий ударных беспилотников на 18 локациях, а также падение обломков сбитых дронов на 6 локациях.