12:03  14 апреля
В Киеве пьяный водитель Porsche устроил тройное ДТП на Оболони: среди пострадавших – дети
11:30  14 апреля
На Житомирщине мужчина "заминировал" церковь
09:14  14 апреля
В Ровенской области продолжается масштабная операция по поиску 4-летнего мальчика
UA | RU
UA | RU
14 апреля 2026, 13:41

Оккупанты на Харьковщине атаковали Печенежскую дамбу шестью КАБами

Читайте також українською мовою
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Харьковской области российские войска нанесли удар по одному из крупнейших водохранилищ области – Печенежскому

Об этом в эфире телемарафона "Єдині новини" сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.

По его словам, сегодня оккупанты направили шесть управляемых авиабомб по Печенежской дамбе в Чугуевском районе.

"Это одно из самых больших водохранилищ области и критически важный объект", – отметил Синегубов.

Справка: Печенежская дамба – гидротехническая постройка на реке Северский Донец в Чугуевском районе Харьковской области.

Была возведена во второй половине XX века для регулирования водного стока, водоснабжения населенных пунктов Харьковщины, а также для нужд промышленности и сельского хозяйства.

Напомним, утром 14 апреля российский БПЛА попал в многоэтажку в Шевченковском районе города. В результате попадания возник пожар. Из-за атаки пострадала 44-летняя женщина.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
война оккупанты дамба Харьковская область атака КАБ
08 апреля 2026
Выборы "за два месяца". Почему Зеленский рискует оказаться в вакууме легитимности
Проект изменений в избирательное законодательство, работу над которым Украина вроде как начала еще в прошлом году, и пока не завершила, может выглядеть преждевременным и в чем-то даже провокативным. Н...
06 апреля 2026
"еБачок" и "Тысячевесна". Как власть растранжирила Резервный фонд
Украина на грани финансовой катастрофы стремится не избежать ее, а раздать как можно больше денег
03 апреля 2026
В ожидании выборов: как меняются политические расклады в Полтавской области
"Довира" наращивает мышцы, "За майбутне" ищет свое будущее, а в партии власти идут подковерные войны
31 марта 2026
Идентифицируй себя на камеру: как пожилые украинцы вынуждены бороться за пенсии
До 1 апреля пенсионеры, проживающие на временно оккупированных территориях (ВОТ), рискуют столкнуться с "заморозкой" пенсий если не подтвердят, что не получают выплаты из РФ
Все публикации »
Марина Данилюк-Ярмолаева
Виталий Портников
Остап Дроздов
Все блоги »