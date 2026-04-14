Оккупанты на Харьковщине атаковали Печенежскую дамбу шестью КАБами

В Харьковской области российские войска нанесли удар по одному из крупнейших водохранилищ области – Печенежскому

Об этом в эфире телемарафона "Єдині новини" сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.

По его словам, сегодня оккупанты направили шесть управляемых авиабомб по Печенежской дамбе в Чугуевском районе.

"Это одно из самых больших водохранилищ области и критически важный объект", – отметил Синегубов.

Справка: Печенежская дамба – гидротехническая постройка на реке Северский Донец в Чугуевском районе Харьковской области.

Была возведена во второй половине XX века для регулирования водного стока, водоснабжения населенных пунктов Харьковщины, а также для нужд промышленности и сельского хозяйства.

Напомним, утром 14 апреля российский БПЛА попал в многоэтажку в Шевченковском районе города. В результате попадания возник пожар. Из-за атаки пострадала 44-летняя женщина.