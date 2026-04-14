Последствия обстрелов Сумщины: повреждены дома и гимназия, есть жертвы
За сутки российские войска 48 раз обстреляли 31 населенный пункт Сумской области. В общей сложности зафиксирован 121 взрыв от ударов авиабомбами, дронами, артиллерией и минометами
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
В результате атак есть жертвы и значительные разрушения:
- Глуховская громада: вражеский беспилотник попал в грузовик – погиб 39-летний мужчина. Также поврежден грузовик службы доставки.
- Белопольская громада: из-за попадания дрона в автомобиль получил ранение 40-летний мужчина.
- Шосткинская громада: повреждены 11 многоэтажек и 4 нежилых здания.
- Сумская громада: повреждены админздание и гражданское авто.
- Николаевская громада: под удар попали гимназия (произошел пожар), частный дом и хозяйственная постройка.
- Бездрицкая громада: повреждены два грузовых автомобиля.
- Великописаревское громада: один частный дом уничтожен, еще четыре повреждены.
- Боромлянская и Краснопольская громады: повреждены частные дома.
Правоохранители задокументировали последствия вражеских обстрелов.
Напомним, 13 апреля Краматорск на Донетчине подвергся массированной атаке российских БпЛА. Получили ранения не менее трех человек.
08 апреля 2026
Выборы "за два месяца". Почему Зеленский рискует оказаться в вакууме легитимности
Проект изменений в избирательное законодательство, работу над которым Украина вроде как начала еще в прошлом году, и пока не завершила, может выглядеть преждевременным и в чем-то даже провокативным. Н...
06 апреля 2026
"еБачок" и "Тысячевесна". Как власть растранжирила Резервный фонд
Украина на грани финансовой катастрофы стремится не избежать ее, а раздать как можно больше денег
03 апреля 2026
В ожидании выборов: как меняются политические расклады в Полтавской области
"Довира" наращивает мышцы, "За майбутне" ищет свое будущее, а в партии власти идут подковерные войны
31 марта 2026
Идентифицируй себя на камеру: как пожилые украинцы вынуждены бороться за пенсии
До 1 апреля пенсионеры, проживающие на временно оккупированных территориях (ВОТ), рискуют столкнуться с "заморозкой" пенсий если не подтвердят, что не получают выплаты из РФ
В Киеве пьяный водитель Porsche устроил тройное ДТП на Оболони: среди пострадавших – дети
14 апреля 2026, 12:03В Ровенской области женщина на Mazda сбила ребенка
14 апреля 2026, 12:00Во Львовской области мужчину осудили за изнасилование 13-летней племянницы
14 апреля 2026, 11:41Обыски в U420: правоохранители работают во Львове, Харькове и Одессе
14 апреля 2026, 11:35На Житомирщине мужчина "заминировал" церковь
14 апреля 2026, 11:30В Киеве задержали серийных воров, которые вынесли из квартиры украшений на полмиллиона гривен
14 апреля 2026, 11:15На трассе Киев – Харьков водитель Porsche врезалась в отбойник и скрылась с места ДТП
14 апреля 2026, 10:49Россияне ударили по больнице в Херсоне: пострадали четверо работников
14 апреля 2026, 10:48Военный сбор будет действовать еще три года после войны: Зеленский подписал закон
14 апреля 2026, 10:42На Сумщине мужчина насиловал 12-летнюю падчерицу и ее подругу
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
