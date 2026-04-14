14:58  14 квітня
На Рівненщині зник зірковий олень Борис
12:03  14 квітня
У Києві п’яний водій Porsche влаштував потрійну ДТП на Оболоні: серед постраждалих – діти
11:30  14 квітня
На Житомирщині чоловік "замінував" церкву
UA | RU
UA | RU
14 квітня 2026, 13:41

Окупанти на Харківщині атакували Печенізьку дамбу шістьма КАБами

Читайте также на русском языке
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

На Харківщині російські війська завдали удару по одному з найбільших водосховищ області – Печенізькому

Про це в етері телемарафону "Єдині новини" повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.

За його словами, сьогодні окупанти спрямували шість керованих авіабомб по Печенізькій дамбі в Чугуївському районі.

"Це одне з найбільших водосховищ області і критично важливий об’єкт", – зазначив Синєгубов.

Довідка: Печенізька дамба – гідротехнічна споруда на річці Сіверський Донець у Чугуївському районі Харківської області.

Була зведена у другій половині XX століття для регулювання водного стоку, забезпечення водопостачання населених пунктів Харківщини, а також для потреб промисловості та сільського господарства.

Нагадаємо, вранці 14 квітня російський БпЛА влучив у багатоповерхівку в Шевченківському районі міста. Внаслідок влучання виникла пожежа. Через атаку постраждала 44-річна жінка.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
