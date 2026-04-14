Окупанти на Харківщині атакували Печенізьку дамбу шістьма КАБами
На Харківщині російські війська завдали удару по одному з найбільших водосховищ області – Печенізькому
Про це в етері телемарафону "Єдині новини" повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.
За його словами, сьогодні окупанти спрямували шість керованих авіабомб по Печенізькій дамбі в Чугуївському районі.
"Це одне з найбільших водосховищ області і критично важливий об’єкт", – зазначив Синєгубов.
Довідка: Печенізька дамба – гідротехнічна споруда на річці Сіверський Донець у Чугуївському районі Харківської області.
Була зведена у другій половині XX століття для регулювання водного стоку, забезпечення водопостачання населених пунктів Харківщини, а також для потреб промисловості та сільського господарства.
Нагадаємо, вранці 14 квітня російський БпЛА влучив у багатоповерхівку в Шевченківському районі міста. Внаслідок влучання виникла пожежа. Через атаку постраждала 44-річна жінка.