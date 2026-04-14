Чернигов под атакой "Шахеда": два человека в больнице

Иллюстративное фото: из открытых источников

Утром 14 апреля российские войска атаковали Чернигов ударным беспилотником типа "Шахед". Вражеский дрон попал в административное здание в центре города

Как передает RegioNews, об этом сообщил начальник Черниговской ГВА Дмитрий Брыжинский.

Сначала сообщалось, что обошлось без жертв, однако со временем информацию уточнили.

По словам Брижинского, в результате атаки ранения получили два человека – женщина и мужчина. У женщины диагностировано ранение голени, у мужчины – ранение руки. Оба пострадавших госпитализированы.

В результате взрыва в административном здании выбиты окна и повреждены двери. Также получил повреждения многоквартирный жилой дом – в нем выбиты окна.

Как известно, в ночь на 14 апреля РФ атаковала Украину четырьмя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 и 129 ударными БПЛА. Зафиксировано попадание на 8 локациях.