Находка во время прогулки: на Хокровщине неизвестный предмет взорвался в руках парня

Фото: Национальная полиция

Об этом сообщает полиция Харьковской области, передает RegioNews.

19-летний местный житель решил взять неизвестный предмет в руки. После этого этот предмет снял. В результате взрыва парень получил травму. Его госпитализировали медики. К счастью, на данный момент его состояние удовлетворительное.

"Полиция Харьковщины напоминает: взрывоопасные предметы могут встречаться в населенных пунктах, во дворах, в полях, лесополосах или вблизи дорог. Помните, что любая подозрительная находка может представлять смертельную угрозу. В случае обнаружения взрывоопасных предметов отойдите на безопасное расстояние и немедленно сообщите о находке по номеру "102" или "101"", - сообщили в полиции.

Напомним, ранее в Харьковской области 61-летний мужчина взорвался на неизвестном взрывном устройстве в селе Малые Проходы. От полученных травм погиб на месте.