Находка во время прогулки: на Хокровщине неизвестный предмет взорвался в руках парня
Инцидент произошел 12 апреля вблизи пруда в селе Александровка Лозовского района. Там гулял 19-летний парень, заметивший подозрительный предмет
Об этом сообщает полиция Харьковской области, передает RegioNews.
19-летний местный житель решил взять неизвестный предмет в руки. После этого этот предмет снял. В результате взрыва парень получил травму. Его госпитализировали медики. К счастью, на данный момент его состояние удовлетворительное.
"Полиция Харьковщины напоминает: взрывоопасные предметы могут встречаться в населенных пунктах, во дворах, в полях, лесополосах или вблизи дорог. Помните, что любая подозрительная находка может представлять смертельную угрозу. В случае обнаружения взрывоопасных предметов отойдите на безопасное расстояние и немедленно сообщите о находке по номеру "102" или "101"", - сообщили в полиции.
Напомним, ранее в Харьковской области 61-летний мужчина взорвался на неизвестном взрывном устройстве в селе Малые Проходы. От полученных травм погиб на месте.