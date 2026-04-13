Знахідка під час прогулянки: на Хакрівщині невідомий предмет вибухнув у руках хлопця

Інцидент стався 12 квітня поблизу ставка в селі Олександрівка Лозівського району. Там гуляв 19-річний хлопець, який помітив підозрілий предмет

Про це повідомляє поліція Харківської області.

19-річний місцевий житель вирішив взяти невідомий предмет до рук. Після цього цей предмет здедотував. Внаслідок вибуху хлопець отримав травму. Його госпіталізували медики. На щастя, на разі його стан задовільний.

"Поліція Харківщини нагадує: вибухонебезпечні предмети можуть траплятися у населених пунктах, на подвір’ях, у полях, лісосмугах або поблизу доріг. Памʼятайте, що будь-яка підозріла знахідка може становити смертельну загрозу. У разі виявлення вибухонебезпечних предметів відійдіть на безпечну відстань та негайно повідомте про знахідку за номером "102" або "101"", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, раніше на Харківщині 61-річний чоловік підірвався на невідомому вибуховому пристрої в селі Малі Проходи. Від отриманих травм він загинув на місці.