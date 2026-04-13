13 квітня 2026, 13:00

Знахідка під час прогулянки: на Хакрівщині невідомий предмет вибухнув у руках хлопця

13 квітня 2026, 13:00
Фото: Національна поліція
Інцидент стався 12 квітня поблизу ставка в селі Олександрівка Лозівського району. Там гуляв 19-річний хлопець, який помітив підозрілий предмет

Про це повідомляє поліція Харківської області, передає RegioNews.

19-річний місцевий житель вирішив взяти невідомий предмет до рук. Після цього цей предмет здедотував. Внаслідок вибуху хлопець отримав травму. Його госпіталізували медики. На щастя, на разі його стан задовільний.

"Поліція Харківщини нагадує: вибухонебезпечні предмети можуть траплятися у населених пунктах, на подвір’ях, у полях, лісосмугах або поблизу доріг. Памʼятайте, що будь-яка підозріла знахідка може становити смертельну загрозу. У разі виявлення вибухонебезпечних предметів відійдіть на безпечну відстань та негайно повідомте про знахідку за номером "102" або "101"", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, раніше на Харківщині 61-річний чоловік підірвався на невідомому вибуховому пристрої в селі Малі Проходи. Від отриманих травм він загинув на місці.

вибухівка вибух Харківська область
08 квітня 2026
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
Проект змін до виборчого законодавства, роботу над яким Україна ніби як розпочала ще минулого року, і наразі не завершила, може виглядати передчасним і в чомусь навіть провокативним. Але без нього у р...
06 квітня 2026
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
Україна на межі фінансової катастрофи прагне не уникнути її, а роздати якомога більше грошей
03 квітня 2026
В очікуванні виборів: як змінюються політичні розклади на Полтавщині
"Довіра" нарощує м'язи, "За майбутнє" шукає своє майбутнє, а у партії влади точаться підкилимні війни
31 березня 2026
Ідентифікуй себе на камеру: як літні українці змушені боротися за пенсії
До 1 квітня пенсіонери, які проживають на тимчасово окупованих територіях (ТОТ), ризикують зіткнутися з "заморожуванням" пенсій якщо не підтвердять, що не отримують виплати з РФ
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
