На Харьковщине россияне обстреляли 19 населенных пунктов, ранены дети

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.

По его словам, в результате атак один человек погиб, еще пятеро получили ранения, среди них – трое детей.

В селе Руська Лозова Дергачевской общины погиб 40-летний мужчина. В поселке Золочев пострадали две женщины 67 и 72 лет, а также три несовершеннолетних – 14-летняя девушка и парни 13 и 16 лет.

В результате обстрелов зафиксированы значительные разрушения гражданской инфраструктуры.

В Богодуховском районе повреждены 32 частных дома, многоквартирный дом в Золочеве, автомобиль в селе Сенне и многоквартирный дом в селе Ивашки.

В Купянском районе – фермерское хозяйство, несколько частных домов в Великом Бурлуке, Подобовке и Боровском.

В Изюмском районе повреждено здание сельскохозяйственного предприятия в Бугаевке и электросети в Гавриловке.

В Харьковском районе зафиксированы повреждения частного дома в Циркунах, автомобиля в Русской Лозовой, электросетей в Слатино и Мокрой Ракитной.

В Лозовском районе повреждены здания сельскохозяйственных предприятий, техника и автомобили в селе Артельное, а также объект в Картамыше.

В Чугуевском районе пострадали автомобиль бригады экстренной медицинской помощи в Новоалександровке, а также частные дома, гараж и грузовик в Чугуеве.

Напомним, в ночь на 10 апреля враг почти 30 раз атаковал три района области беспилотниками и артиллерией. Есть погибшие и раненые. Также повреждены здания, автомобили и предприятия.