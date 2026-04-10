На Харьковщине россияне обстреляли 19 населенных пунктов, ранены дети
За прошедшие сутки Харьков и 19 населенных пунктов Харьковской области подверглись вражеским обстрелам
Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.
По его словам, в результате атак один человек погиб, еще пятеро получили ранения, среди них – трое детей.
В селе Руська Лозова Дергачевской общины погиб 40-летний мужчина. В поселке Золочев пострадали две женщины 67 и 72 лет, а также три несовершеннолетних – 14-летняя девушка и парни 13 и 16 лет.
В результате обстрелов зафиксированы значительные разрушения гражданской инфраструктуры.
- В Богодуховском районе повреждены 32 частных дома, многоквартирный дом в Золочеве, автомобиль в селе Сенне и многоквартирный дом в селе Ивашки.
- В Купянском районе – фермерское хозяйство, несколько частных домов в Великом Бурлуке, Подобовке и Боровском.
- В Изюмском районе повреждено здание сельскохозяйственного предприятия в Бугаевке и электросети в Гавриловке.
- В Харьковском районе зафиксированы повреждения частного дома в Циркунах, автомобиля в Русской Лозовой, электросетей в Слатино и Мокрой Ракитной.
- В Лозовском районе повреждены здания сельскохозяйственных предприятий, техника и автомобили в селе Артельное, а также объект в Картамыше.
- В Чугуевском районе пострадали автомобиль бригады экстренной медицинской помощи в Новоалександровке, а также частные дома, гараж и грузовик в Чугуеве.
Напомним, в ночь на 10 апреля враг почти 30 раз атаковал три района области беспилотниками и артиллерией. Есть погибшие и раненые. Также повреждены здания, автомобили и предприятия.
Выборы "за два месяца". Почему Зеленский рискует оказаться в вакууме легитимности
"еБачок" и "Тысячевесна". Как власть растранжирила Резервный фонд