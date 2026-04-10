10 апреля 2026, 07:58

Массированная атака на Одесщину: под ударом энергетическая и портовая инфраструктура

Ночью 10 апреля Одесщина вновь подверглась массированной атаке вражеских БПЛА по энергетической и портовой инфраструктуре

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на главу Одесской ОВА Олега Кипера и начальника Одесской ГВА Сергея Лысака.

Из-за повреждений в результате атаки возникли перебои в электроснабжении. В порту повреждены пустые резервуары и оборудование. Спасатели локализовали возникшие пожары.

"Почти всю ночь враг атаковал Одессу беспилотниками. Благодаря Силам обороны жилая застройка осталась невредимой. Зафиксировано повреждение объекта инфраструктуры", – рассказал Лысак об атаке на Одессу.

К счастью, обошлось без пострадавших. На местах работают соответствующие службы, продолжается фиксация последствий и их ликвидация.

Напомним, к утру 10 апреля российские военные атаковали "шахедами" центральный район города Конотоп в Сумской области. В результате попаданий возникли пожары в пятиэтажке и админздании.

