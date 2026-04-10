На Харківщині росіяни обстріляли 19 населених пунктів, поранені діти

Фото: Харківська ОВА

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.

За його словами, внаслідок атак одна людина загинула, ще п'ятеро отримали поранення, серед них – троє дітей.

У селі Руська Лозова Дергачівської громади загинув 40-річний чоловік. У селищі Золочів постраждали дві жінки 67 і 72 років, а також троє неповнолітніх – 14-річна дівчина та хлопці 13 і 16 років.

Внаслідок обстрілів зафіксовано значні руйнування цивільної інфраструктури.

У Богодухівському районі пошкоджено 32 приватні будинки, багатоквартирний будинок у Золочеві, автомобіль у селі Сінне та багатоквартирний будинок у селі Івашки.

У Куп'янському районі – фермерське господарство, кілька приватних будинків у Великому Бурлуці, Сподобівці та Борівському.

В Ізюмському районі пошкоджено будівлю сільськогосподарського підприємства в Бугаївці та електромережі в Гаврилівці.

У Харківському районі зафіксовано пошкодження приватного будинку в Циркунах, автомобіля в Руській Лозовій, електромереж у Слатиному та Мокрій Рокитній.

У Лозівському районі пошкоджено будівлі сільськогосподарських підприємств, техніку та автомобілі в селі Артільне, а також об'єкт у Картамиші.

У Чугуївському районі постраждали автомобіль бригади екстреної медичної допомоги в Новоолександрівці, а також приватні будинки, гараж і вантажівка в місті Чугуїв.

Нагадаємо, в ніч на 10 квітня ворог майже 30 разів атакував три райони області безпілотниками та артилерією. Є загиблі та поранені. Також пошкоджено будівлі, автомобілі та підприємства.