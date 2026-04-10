На Харківщині росіяни обстріляли 19 населених пунктів, поранені діти
Протягом минулої доби Харків та 19 населених пунктів Харківської області зазнали ворожих обстрілів
Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.
За його словами, внаслідок атак одна людина загинула, ще п'ятеро отримали поранення, серед них – троє дітей.
У селі Руська Лозова Дергачівської громади загинув 40-річний чоловік. У селищі Золочів постраждали дві жінки 67 і 72 років, а також троє неповнолітніх – 14-річна дівчина та хлопці 13 і 16 років.
Внаслідок обстрілів зафіксовано значні руйнування цивільної інфраструктури.
- У Богодухівському районі пошкоджено 32 приватні будинки, багатоквартирний будинок у Золочеві, автомобіль у селі Сінне та багатоквартирний будинок у селі Івашки.
- У Куп'янському районі – фермерське господарство, кілька приватних будинків у Великому Бурлуці, Сподобівці та Борівському.
- В Ізюмському районі пошкоджено будівлю сільськогосподарського підприємства в Бугаївці та електромережі в Гаврилівці.
- У Харківському районі зафіксовано пошкодження приватного будинку в Циркунах, автомобіля в Руській Лозовій, електромереж у Слатиному та Мокрій Рокитній.
- У Лозівському районі пошкоджено будівлі сільськогосподарських підприємств, техніку та автомобілі в селі Артільне, а також об’єкт у Картамиші.
- У Чугуївському районі постраждали автомобіль бригади екстреної медичної допомоги в Новоолександрівці, а також приватні будинки, гараж і вантажівка в місті Чугуїв.
Нагадаємо, в ніч на 10 квітня ворог майже 30 разів атакував три райони області безпілотниками та артилерією. Є загиблі та поранені. Також пошкоджено будівлі, автомобілі та підприємства.
