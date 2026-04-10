За прошедшие сутки российские войска 38 раз обстреляли 27 населенных пунктов Сумской области, применяя управляемые авиабомбы, артиллерию и дроны

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

В Глуховской громаде в результате удара беспилотника ранения получили 37-летний мужчина и 53-летняя женщина. Взрывом повреждена крыша помещения АЗС и легковой автомобиль.

Разрушения зафиксированы еще в трех громадах области. В Великописаревской громаде повреждены пять частных домов, а в Сумской – частный дом, хозяйственная постройка и автомобиль "Газель". В Ахтырской громаде под огонь попало гаражное помещение, два автомобиля и полуприцеп.

На местах попадания работали следователи и взрывотехники, задокументировавшие последствия военных преступлений россиян.

Напомним, к утру 10 апреля российские военные атаковали "шахедами" центральный район города Конотоп в Сумской области. В результате попаданий возникли пожары в пятиэтажке и админздании.