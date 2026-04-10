В ночь на 10 апреля враг почти 30 раз атаковал три района области беспилотниками и артиллерией

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.

На Никопольщине под ударом оказались райцентр, Красногригорьевская, Марганецкая и Покровская громады. Пострадал 74-летний мужчина, ему оказали помощь, он будет лечиться амбулаторно. Повреждены многоэтажка, частный дом, предприятие и авто.

В Криворожском районе враг атаковал Зеленодольскую громаду, там поврежден частный дом.

В Николаевской громаде Синельниковского района в результате атаки горел гараж, поврежден автомобиль.

Также глава ОВА добавил, что из-за вражеской атаки на Никопольщину 9 апреля, по уточненной информации, пострадал еще один человек – 40-летний мужчина, он будет лечиться амбулаторно. На Синельниковщине два человека погибли и один ранены. 52-летний мужчина госпитализирован в состоянии средней тяжести.

Напомним, под утро 10 апреля российские военные атаковали "шахедами" центральный район города Конотоп в Сумской области. В результате попаданий возникли пожары в пятиэтажке и админздании.