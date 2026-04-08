08 квітня 2026, 11:38

44 млрд грн боргів: Харкову загрожує енергетичний колапс за каденції Терехова

Мер Харкова Ігор Терехов. Фото: Новинарня/Сергій Бобок
Харків роками накопичував рекордну заборгованість за енергоресурси, яка вже перевищила 44 млрд грн

Про це пише "Економічна правда", передає RegioNews.

Як зазначають співрозмовники видання в енергетичній сфері, модель "дешевих" або фактично безкоштовних послуг у місті фінансується за рахунок боргів за газ, електроенергію та тепло. Зокрема, за час каденції міського голови Ігоря Терехова ця система лише зміцнилася, хоча її основу заклав його попередник Геннадій Кернес.

Найбільшу частину заборгованості становлять борги за газ – 27,3 млрд грн.

Другий великий блок – борги населення. Станом на 1 лютого 2026 року жителі Харківської області залишаються серед найбільших боржників в Україні. За тепло та гарячу воду вони заборгували 9,44 млрд грн із загальних 36,7 млрд грн по країні.

Окремо за водопостачання та водовідведення борг становить ще 1,9 млрд грн (при 9,4 млрд грн по Україні).

Третій напрямок – борги комунальних підприємств за електроенергію. Вони накопичили 4,55 млрд грн, з яких майже вся сума припадає на "Харківводоканал". Для порівняння, загальний борг у країні – 12,16 млрд грн.

Четвертий блок – борги за розподіл електроенергії. Вони сягають 1,1 млрд грн і також майже повністю сформовані "Харківводоканалом". Загалом по Україні цей показник становить 1,32 млрд грн.

Експерти попереджають, що сформувалася система взаємних боргів, де жодна ланка не розраховується повністю. У разі жорсткого втручання можливе блокування рахунків комунальних підприємств, що призведе до зупинки виплат зарплат, ремонтів і, зрештою, до перебоїв у постачанні послуг.

Контроль за ситуацією мають здійснювати державні органи, зокрема НКРЕКП, однак, за словами джерел, проблема роками залишається без системного вирішення.

Фахівці наголошують: якщо ситуацію не змінити, накопичення боргів може призвести до глибокої кризи та колапсу енергетичної інфраструктури міста.

Нагадаємо, раніше мер Дніпра Борис Філатов заявив, що борги Харкова за комунальні послуги на 1 лютого сягають майже 20 млрд грн

Читайте також: Станція "Популізм": як "безкоштовний" транспорт заганяє Київ та Харків у борги та кому це вигідно

06 квітня 2026
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
Україна на межі фінансової катастрофи прагне не уникнути її, а роздати якомога більше грошей
03 квітня 2026
В очікуванні виборів: як змінюються політичні розклади на Полтавщині
"Довіра" нарощує м'язи, "За майбутнє" шукає своє майбутнє, а у партії влади точаться підкилимні війни
31 березня 2026
Ідентифікуй себе на камеру: як літні українці змушені боротися за пенсії
До 1 квітня пенсіонери, які проживають на тимчасово окупованих територіях (ТОТ), ризикують зіткнутися з "заморожуванням" пенсій якщо не підтвердять, що не отримують виплати з РФ
30 березня 2026
Історія із U420. Як "сувеніри з кайфом" спровокували погроми по усій країні
Один із вітчизняних бізнесів, який стрімко розвивається у нинішніх складних умовах, викликав певні підозри у журналістів. І виявилося, що все не так просто і однозначно…
На Рівненщині кросовер влетів у відбійник: загинув чоловік
08 квітня 2026, 12:10
НАБУ і САП завершили слідство у справі Тимошенко про хабар депутатам: що відомо
08 квітня 2026, 11:57
На Дніпропетровщині від поранень після обстрілу загинув священик УПЦ МП
08 квітня 2026, 11:42
На Житомирщині аферисти вкрали гроші у жінки, яка купувала їжу для дитини
08 квітня 2026, 11:35
Впав на колії: у Києві на залізничній станції загинув чоловік
08 квітня 2026, 11:15
У Тернополі чоловіка підозрюють у зґвалтуванні 14-річного підлітка
08 квітня 2026, 10:51
Верба за 100 грн перетворилася на сміття біля київського метро
08 квітня 2026, 10:41
Хотів допомогти мамі: на Харківщині судили чоловіка, який працював на окупантів
08 квітня 2026, 10:35
На Чернігівщині російський дрон атакував автостоянку: згоріли вантажівки
08 квітня 2026, 10:29
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
В очікуванні виборів: як змінюються політичні розклади на Полтавщині
Всі публікації »
Ігор Луценко
Валерій Пекар
Остап Дроздов
Всі блоги »