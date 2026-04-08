44 млрд грн боргів: Харкову загрожує енергетичний колапс за каденції Терехова

Мер Харкова Ігор Терехов. Фото: Новинарня/Сергій Бобок

Харків роками накопичував рекордну заборгованість за енергоресурси, яка вже перевищила 44 млрд грн

Про це пише "Економічна правда", передає RegioNews.

Як зазначають співрозмовники видання в енергетичній сфері, модель "дешевих" або фактично безкоштовних послуг у місті фінансується за рахунок боргів за газ, електроенергію та тепло. Зокрема, за час каденції міського голови Ігоря Терехова ця система лише зміцнилася, хоча її основу заклав його попередник Геннадій Кернес.

Найбільшу частину заборгованості становлять борги за газ – 27,3 млрд грн.

Другий великий блок – борги населення. Станом на 1 лютого 2026 року жителі Харківської області залишаються серед найбільших боржників в Україні. За тепло та гарячу воду вони заборгували 9,44 млрд грн із загальних 36,7 млрд грн по країні.

Окремо за водопостачання та водовідведення борг становить ще 1,9 млрд грн (при 9,4 млрд грн по Україні).

Третій напрямок – борги комунальних підприємств за електроенергію. Вони накопичили 4,55 млрд грн, з яких майже вся сума припадає на "Харківводоканал". Для порівняння, загальний борг у країні – 12,16 млрд грн.

Четвертий блок – борги за розподіл електроенергії. Вони сягають 1,1 млрд грн і також майже повністю сформовані "Харківводоканалом". Загалом по Україні цей показник становить 1,32 млрд грн.

Експерти попереджають, що сформувалася система взаємних боргів, де жодна ланка не розраховується повністю. У разі жорсткого втручання можливе блокування рахунків комунальних підприємств, що призведе до зупинки виплат зарплат, ремонтів і, зрештою, до перебоїв у постачанні послуг.

Контроль за ситуацією мають здійснювати державні органи, зокрема НКРЕКП, однак, за словами джерел, проблема роками залишається без системного вирішення.

Фахівці наголошують: якщо ситуацію не змінити, накопичення боргів може призвести до глибокої кризи та колапсу енергетичної інфраструктури міста.

Нагадаємо, раніше мер Дніпра Борис Філатов заявив, що борги Харкова за комунальні послуги на 1 лютого сягають майже 20 млрд грн

