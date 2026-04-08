Диверсія під Куп'янськом: АТЕШ паралізував постачання окупантів
Агенти партизанського руху "АТЕШ" здійснили одночасно дві диверсії на залізничній ділянці між Старим Осколом та Уразовим на на Куп'янському напрямку
Про це рух повідомив у своєму Telegram-каналі, передає RegioNews.
Через цей коридор здійснювалася доставка боєприпасів, техніки та провізії для 138-ї окремої мотострілецької бригади та 45-го інженерно-саперного полку РФ, які критично потребували поповнення.
Після диверсій рух на ділянці був паралізований: знищення двох шаф одночасно викликало системний збій в управлінні та значно знизило пропускну спроможність маршруту.
Ешелони із постачанням застрягли, графіки були зірвані, наголосили партизани.
Підрозділи окупантів зазнали значних втрат в особовому складі та техніці, що стало прямим наслідком перерізання постачання у потрібний момент.
Нагадаємо, раніше партизанський рух повідомив про успішну диверсію на залізничному вузлі поблизу Сімферополя. За даними активістів, в результаті операції було знищено тепловоз, який не підлягає швидкому відновленню.