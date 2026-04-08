UA | RU
UA | RU
08 апреля 2026, 08:25

РФ запустила по Украине почти 180 беспилотников: есть попадания на 12 локациях

Читайте також українською мовою
Фото: Генштаб ВСУ/Facebook
Читайте також
українською мовою

В ночь на 8 апреля враг атаковал Украину 176 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов, около 120 из них – "шахеды"

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы.

По состоянию на 08:00 силы ПВО уничтожили или подавили 146 российских беспилотников на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 24 ударных БПЛА на 12 локациях, а также падение обломков сбитых целей на одной локации.

В Воздушных силах отметили, что атака продолжается. В воздушном пространстве несколько вражеских дронов.

атака на Украину 8 апреля 2026 года

Напомним, в ночь на 8 апреля российские войска атаковали юг Одесской области ударными беспилотниками. Пострадала гражданская и портовая инфраструктура.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Украина война обстрелы беспилотники ПВО шахеды
"еБачок" и "Тысячевесна". Как власть растранжирила Резервный фонд
В ожидании выборов: как меняются политические расклады в Полтавской области
Все публикации »
Игорь Луценко
Валерий Пекар
Остап Дроздов
Все блоги »