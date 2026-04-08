РФ запустила по Украине почти 180 беспилотников: есть попадания на 12 локациях
В ночь на 8 апреля враг атаковал Украину 176 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов, около 120 из них – "шахеды"
Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы.
По состоянию на 08:00 силы ПВО уничтожили или подавили 146 российских беспилотников на севере, юге и востоке страны.
Зафиксировано попадание 24 ударных БПЛА на 12 локациях, а также падение обломков сбитых целей на одной локации.
В Воздушных силах отметили, что атака продолжается. В воздушном пространстве несколько вражеских дронов.
Напомним, в ночь на 8 апреля российские войска атаковали юг Одесской области ударными беспилотниками. Пострадала гражданская и портовая инфраструктура.