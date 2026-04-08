08 апреля 2026, 07:35

Россияне ударили по трем районам Днепропетровщины: повреждены АЗС, предприятие и дома

Ночью 8 апреля российские войска более 20 раз атаковали Днепропетровскую область артиллерией, беспилотниками и ракетой. Под ударом оказались Никопольский, Павлоградский и Криворожский районы

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.

На Никопольщине враг бил по райцентру, а также по Марганецкой, Красногригоровской и Покровской громадах. В результате обстрелов повреждены АЗС, частный дом и автомобили.

В Павлоградском районе россияне ударили по городу Терновка – там повреждено предприятие.

На Криворожье под вражеским ударом оказались Кривой Рог и Зеленодольская громада. На месте атак возник пожар, повреждена инфраструктура.

К счастью, погибших или раненых нет.

Напомним, за прошедшие сутки войска РФ нанесли 804 удара по 45 населенным пунктам Запорожской области. Погибли два человека, еще девять получили ранения.

