На Харьковщине мужчина открыл стрельбу из-за замечаний соседей
Инцидент произошел 3 апреля в городе Богодухов. Правоохранители начали расследование
Об этом сообщает полиция Харьковской области, передает RegioNews.
Двое мужчин пришли к соседу, чтобы сделать ему замечание по громкой музыке. Во время разговора к ним вышел 38-летний мужчина, находившийся в гостях. После замечания он стал вести себя агрессивно, выражался нецензурной бранью. Впоследствии он произвел несколько выстрелов из травматического оружия в сторону мужчин.
В результате стрельбы потерпевшие получили непроникающие ранения и были госпитализированы. Стрелка задержали правоохранители. Ему грозит до семи лет лишения свободы.
