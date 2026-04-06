На Харьковщине мужчина открыл стрельбу из-за замечаний соседей

Об этом сообщает полиция Харьковской области.

Двое мужчин пришли к соседу, чтобы сделать ему замечание по громкой музыке. Во время разговора к ним вышел 38-летний мужчина, находившийся в гостях. После замечания он стал вести себя агрессивно, выражался нецензурной бранью. Впоследствии он произвел несколько выстрелов из травматического оружия в сторону мужчин.

В результате стрельбы потерпевшие получили непроникающие ранения и были госпитализированы. Стрелка задержали правоохранители. Ему грозит до семи лет лишения свободы.

